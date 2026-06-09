Il calcio fa la storia e la racconta a fumetti

È la storia del calcio, una storia popolare, di massa, di comunità; una storia per gente diversa eppure così uguale; storia di vita e di amore. Una storia nella storia. Il calcio non è solo uno sport, è molto di più: è una voce, nel coro o fuori del coro, è un cantastorie di un processo evolutivo continuo, perché il pallone la storia la attraversa, e la fa, determinandone a volte i cambiamenti, scatenando rivoluzioni, scardinando limiti culturali, superando barriere. Se non riuscite a immaginare la potenza di questo gioco, potete leggerla perché la letteratura sul calcio è enorme. L’ultima opera, appena arrivata in Italia a un anno dalla pubblicazione in Francia, offre la lettura del mondo, delle sue evoluzioni e delle sue battaglie sociali, dal XIV secolo a quello in corso, e lo fa attraverso la costruzione del gioco del calcio: stiamo parlando del graphic novel “Una storia popolare del calcio” (edito da tunuè), scritto da Mickaël Correia e Jean-Christophe Deveney, con i disegni di Lelio Bonaccorso, fumettista messinese, sensibile artista della matita che lavora sia in autonomia sia per colossi come la Disney e la Marvel. Un libro originale, importante, un volume di storia reso agile dal fumetto. Curiosità, aneddoti, rivolte, personaggi per lo più ignoti, e tuttavia determinanti, o scomparsi nella memoria, e poi i grandi campioni che da sempre scatenano la domanda: "Maradona è meglio di Pelè?" Insomma, un libro che stuzzica una fame di conoscenza non solo a chi ama il calcio dal punto di vista tecnico e agonistico, ma anche a chi ne riconosce la potenza sociale, di aggregazione, di rivalsa e di determinazione di diritti.

UNA VOLTA C'ERA IL FOLK. Dall’Inghilterra, dove tutto ebbe inizio col Folk football, al Brasile, dall’Africa alla Francia, dai poveri ai ricchi, dalla botte alle regole, dall’emancipazione delle donne al razzismo, da Garrincha a Pelè a Maradona, questo in sintesi il “romanzo storico” a fumetti che ripercorre il mondo, i popoli, i secoli, diventando prova che il calcio è sì un gioco ma è anche una cosa seria. Bonaccorso lo disegna e Deborah Braccini lo colora, passando dal seppia al bianco e nero fino al colore per scandire il trascorrere del tempo. L’uscita del libro in questi giorni in Italia non è casuale ma legata ai Mondiali, dai quali per la terza volta di fila il nostro Paese è assente, fa male inutile negarlo, e denota un impoverimento generale, non solo economico ma di vedute e costruzione. «Raccontiamo il calcio come vettore di un cambiamento sociale – dice Bonaccorso – Il libro è diviso per capitoli, ognuno un’epoca, dagli operai alle donne, criticate e ostracizzate, dal calcio sotto i regimi ai grandi campioni».

Lelio Bonaccorso è un uomo e un artista ardente. Trasuda passione quando si racconta, con impennate di orgoglio e di ottimismo se parla del suo lavoro o della sua città, Messina, o dell’ambizione di fare comunità attorno a ogni forma d’arte, che accoglie nella sua associazione “L’officina del sole”. Crede nelle nuove generazioni poiché, secondo l'artista, sono diverse, hanno fantasia e voglia di fare e non è vero che sono disilluse e disfattiste. Dice: «Ti fanno credere che quello che fai è inutile, che non ce la farai. Mentre è proprio sullo spirito della gente che si deve lavorare: se alzi il livello dell’umore cresce il livello della qualità. C'è bisogno di speranza, che invece manca. Io ho una visione ampia, sono indipendente e libero, cerco di creare un polo economico alternativo, un popolo di creativi. L’universo è progressista, si espande, si trasforma, e l'essere umano non può bloccarlo. Fare comunità è necessario».

CONOSCERE IL CALCIO. Per disegnare lo sport più amato al mondo bisogna capirlo, conoscerlo. "Una storia popolare del calcio" è il primo lavoro interamente dedicato al pallone di Bonaccorso: figlio di uno juventino e con un passato, ormai dimenticato, di milanista, è diventato tifoso esclusivamente del Messina, nonostante le discutibili vicende che dalla retrocessione dall’ultima Serie A in poi hanno segnato la società giallorossa. «Ho giocato a calcio per una vita. Poi ho lasciato, disilluso per via di calciopoli. Mio padre faceva il libero. Sono cresciuto nel suo mito, tutti dicevano che era forte. La difficoltà di disegnare il calcio è che devi conoscere i movimenti, le dinamiche e io le conosco. Mi dicono “i tuoi personaggi pare che si muovano, sono realistici”. Da ragazzino impazzivo per la ricostruzione del gol che trovavo sui giornali. Non è facile catturare il movimento. Garrincha per esempio era uno che faceva un sacco di finte, in una scena si vede pure il suo passo sbilenco per via della gamba più corta. Complicati anche i gol di Pelè: guardavo i video e dovevo ricostruire la dinamica cambiando inquadratura, poiché negli Anni 50 se ne aveva una fissa dall’alto, per rappresentarlo in modo cinematografico da diverse prospettive, tipo da dietro la porta, o accanto a lui. Mi sono divertito a disegnare questo libro».

INTERPRETARE GARRINCHA E MARADONA. In questo fumetto si possono vedere il cross di Garrincha - il pallonetto che scavalca il giocatore (il sombrero) e poi tira - o il gol con “la mano di Dio” di Maradona o l’azione “assassina” che gli ha spezzato la caviglia nel Barcellona, tanto per citare i più famosi, noti anche a chi non sa di calcio. «Per disegnarli mi pongo delle domande come, per esempio, il portiere in che posizione era quando ha fatto quel salto? Dove si trovava Maradona rispetto al portiere? Devo ricostruire tutto rendendo il disegno intrigante sia per accontentare il fan del calcio, che è super attento, sia per chi non è fan del calcio ma è interessato alla parte storico-sociale. La vera sfida è stata rappresentare periodi storici diversi. E questo è merito di Deborah che ha scelto un colore specifico per ogni capitolo, per ogni dato periodo».

Deborah è la colorista, ma anche la sua compagna di vita, che per questo fumetto ha avuto come assistenti due giovani, Carmeo Chillè e Giuliano Rinoldo. Bonaccorso è come un allenatore di calcio che si muove col suo staff tecnico di vice, preparatori, fisioterapisti. «Il fumetto è una catena di montaggio – spiega Lelio - la scrittura è la prima fase, poi seguono il disegno, a matita e inchiostro, il colore, che sta al fumetto come la fotografia al cinema, e infine le nuvolette. Col tempo ho cresciuto ragazzi specializzati in vari settori. Quando la Disney mi ha chiamato per fare “L’uomo ragno” ho detto “vengo però mi porto Fabio Franchi che fa gli inchiostri”. Ho creato una comunità che ruota intorno all’“Officina del sole”, Messina dopo Palermo è la città siciliana con il più alto numero di fumettisti. Un settore in cui si può investire. Io amo il mercato francese, vario, ampio e trasversale. Lì il fumetto non è un genere alternativo alla letteratura, la chiamano la nona arte».

Per un fumetto come "Una storia popolare del calcio", tutto comincia come un film. «Lo sceneggiatore mi manda la sceneggiatura, quindi vado a vedere com’erano vestiti i personaggi, che divisa avevano, come portavano i capelli, lunghi o corti. Dopo aver ricevuto il testo, faccio uno storyboard, una bozza molto sporca della scena, ci sono varie sperimentazioni nella fase di studio, finché trovo la via giusta. Poi produco delle pagine intermedie definite a matita, che mando ai colleghi».

IL PALLONE A TAPPE. Questo insolito libro ripercorre le tappe fondamentali del calcio, dal Medioevo agli scontri di territorio, ai collegi inglesi e oltre, fino agli anni Duemila. «È la storia della società mondiale vista dal calcio. Dall'Europa al Sudamerica all’Asia all’Africa. Operai, scioperi, ribellione contro lo sfruttamento. Donne che sfidano il sistema, già in pantaloncini, molte fidanzate tra loro, le "munzionette" che lavoravano in fabbrica e poi giocavano con i maschi fuori, fino ad arrivare al calcio femminile moderno». A Rapinoe, per esempio, coi capelli viola che non canta l’inno americano dopo aver vinto il titolo mondiale e rifiuta l’invito di Trump.

È TUTTO FUMETTO. Ma che differenza c’è tra fumetto e graphic novel? «Il graphic novel è autoriale, mentre il fumetto è seriale. Per capirsi, Zerocalcare è graphic novel, come Satrapi (scomparsa pochi giorni fa, ndr) che scriveva e disegnava e in Persepolis racconta una storia personale. Mentre Dylan Dog è fumetto seriale, qui serialità e stile sono più importanti dell’autore stesso. Il codice però è uno solo: fumetto. Io faccio dal fumetto supereroistico americano, al fumetto francese, a quello italiano - da Dylan Dog, a Diabolik - a robe per bambini. Posso fare tutto oppure solo i disegni».

TRA CRISI E PAURA DELL’IA. Le librerie abbondano di manga e Zerocalcare spopola, nella crisi generalizzata dell’editoria come si posiziona il fumetto? «In Italia è cresciuto molto durante la pandemia e subito dopo, quando si registravano nove milioni di lettori. Un boom, poi c’è stato il crollo, ora sono numeri di crisi anche in Francia. Per via dell’aumento dei prezzi e del costo della carta. Capitolo a parte è l’intelligenza artificiale di cui non conosciamo gli sviluppi. L’anno scorso sono state fatte delle sperimentazioni per cover di libri, ma non ha preso piede, perché una cosa realizzata esclusivamente con l’intelligenza artificiale non trasmette emozioni. Inizialmente eravamo molto preoccupati, ora meno. L’uomo ha nella sua natura l’empatia, la macchina può solo simularla. L’IA è utile se usata con coscienza, ma non è uno strumento, sei tu a dirle di fare una cosa, solo che così, demandando, la gente non saprà più fare niente e non inventerà più niente. Ma se l’uomo smette di inventare alla fine l’IA cannibalizzerà se stessa».