Il calcio liquido, dal Milan di Sacchi al Como di Fabregas

Secondo alcuni osservatori, le prime partite del Mondiale di calcio hanno riportato in auge il buon vecchio catenaccio, che tanto piaceva a Gianni Brera (e anche a Pierpaolo Pasolini, come scopriamo in questo bel libro). Difesa e contropiede sono armi che, rivedute e corrette, sono servite a tante “piccole” squadre per bloccare o comunque rendere dura la vita alle nazioni più dotate tecnicamente. Questo ci ha portati anche a rileggere il prezioso libro di Emiliano Battazzi, di cui è uscita da poco una edizione aggiornata, che rappresenta un vivace e competente viaggio nell’evoluzione tattica del nostro calcio, quanto più interessante in questo periodo buio dello sport più amato nel nostro Paese. Si parte da un altro Mondiale, quello delle notti magiche del 1990, «forse il peggiore di sempre dal punto di vista estetico e della godibilità del gioco», scrive Battazzi, e dalla rivoluzione che la Fifa impose subito dopo (soprattutto i cambi nella regola del fuorigioco e sul passaggio al portiere) per velocizzare e rendere più spettacolare le partite. Fatto sta che da quel Mondiale, vinto dalla Germania, il calcio non fu più lo stesso, grazie anche a una serie di stravolgimenti in panchina, di cui Arrigo Sacchi da Fusignano fu sicuramente il capostipite con il suo straordinario Milan olandese, esempio sublime di fusione ai massimi livelli di corsa, tattica e tecnica. Quel gol del 4-0 al Real Madrid in Champions League, un’azione di 24 secondi con 7 giocatori coinvolti, finalizzata da Van Basten, resta il manifesto insuperato del nuovo calcio, di cui noi italiani eravamo tra i massimi interpreti. Battazzi passa poi in rassegna gli altri maggiori esponenti della tattica del nostro campionato, da Zeman a Capello, da Spalletti a Mourinho, da Sarri ad Ancelotti, da Mancini a Conte ad Allegri (il quale però sostiene che l’allenatore incida appena per il 5% sulla sorte di una partita) fino ad arrivare al Como di Fabregas. Dal 4-3-3 di Zeman all’albero di Natale di Ancelotti, da Totti falso 9 nella Roma di Spalletti ai rombi di Gasperini, la ricerca costante degli spazi da aggredire, la conquista del baricentro del gioco, sono stati i principali comandamenti dei tecnici della nostra serie A, in uno studio tattico che da tempo però non porta più i grandissimi risultati a livello europeo a cui eravamo abituati.