Salute mentale in età evolutiva e cura del del dolore: la nuova pubblicazione sulla psicoterapia integrata 

Comprendere il corpo come luogo in cui l'esperienza si esprime prima ancora di trovare forma e parole, integrando neuroscienze, psicoanalisi e medicina narrativa: è questo il filo conduttore dell'attività clinica e scientifica della Dr.ssa Annamaria Ascione. Psicologa clinica e psicoterapeuta ad indirizzo psicoanalitico e sistemico-relazionale — con una formazione specifica nell'infanzia e nell'adolescenza (maturata anche nei percorsi Jonas/Gianburrasca legati all'insegnamento di Massimo Recalcati) —, la Dr.ssa Ascione è membro del Comitato tecnico-scientifico di ASSIMEFAC e socio dell'AISD (Associazione Italiana per lo Studio del Dolore). Il suo approccio multidisciplinare spazia dai disturbi del neurosviluppo infantile fino alla decodifica del dolore cronico.

Dai Disturbi del Neurosviluppo all'Umanizzazione delle Cure

Da anni attiva nell'ideazione di progetti per i giovani premiati da università e istituzioni (Arte&Psiche, Coronarino il Virus Monellino, Ascoltiamo i Giovani, Girasoli in Movimento), la Dr.ssa Ascione ha recentemente pubblicato il volume I Disturbi del Neurosviluppo (Ledizioni), presentato presso la Sala Rari della Biblioteca Nazionale di Napoli.

Il testo rappresenta una guida teorico-pratica per clinici, educatori e famiglie. Dal disturbo dello spettro autistico all'ADHD, dai DSA al disturbo oppositivo-provocatorio, l'opera supera la semplice etichetta diagnostica per proporre un'interpretazione integrata che valuta l'impatto dei contesti relazionali, scolastici e digitali. L'obiettivo è favorire una sinergia tra scuola e famiglia per garantire benessere emotivo, inclusione e valorizzazione del potenziale di ciascun ragazzo.

Il Dolore Evolutivo al 49° Congresso Nazionale AISD

L'impegno per la comprensione delle fragilità evolutive prosegue nella ricerca scientifica sul dolore. Dal 1° al 3 ottobre 2026 ad Aci Castello (CT), la Dr.ssa Ascione parteciperà al 49° Congresso Nazionale AISD con un intervento orale dal titolo: "Il dolore evolutivo come espressione incarnata dell'adattamento neurobiologico: differenze tra infanzia e adolescenza".

Il contributo mostra come lo stress relazionale precoce e le esperienze avverse condizionino la maturazione del sistema nervoso e neuroimmunitario. Il dolore persistente nell'infanzia si manifesta spesso attraverso sintomi somatici funzionali (come dolori addominali ricorrenti), mentre nell'adolescenza assume configurazioni più complesse, fino alle cefalee croniche.

"Il corpo contemporaneo può diventare il linguaggio di ciò che non riesce ancora a farsi pensiero" evidenzia la Dr.ssa Ascione. "In un'epoca di iperstimolazione e accelerazione, l'attivazione corporea e il sintomo possono precedere la capacità di rappresentazione. La psicoterapia diventa così la costruzione della possibilità di pensare ciò che prima poteva soltanto essere incarnato. Passare dalla semplice soppressione del sintomo all'ascolto della storia emotiva e biologica della persona è il cambio di paradigma fondamentale per intercettare precocemente i processi di cronicizzazione".