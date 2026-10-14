"Perché non dimagrisco?". In un libro i segreti della dieta

Hai provato di tutto: diete restrittive, sessioni infinite di cardio, digiuni, privazioni. Hai rinunciato ai carboidrati, ai dolci, a qualsiasi piacere alimentare. Ce l’hai messa tutta, eppure ogni volta qualcosa ti ha riportato al punto di partenza. Non è colpa tua. La maggior parte dei metodi fallisce perché tratta il tuo corpo come un semplice contenitore di calorie, quando in realtà è molto di più: una macchina complessa e affascinante, un sistema integrato in cui stress, emozioni e alimentazione sono profondamente collegati. In questo libro scoprirai finalmente perché mangi troppo, il vero motivo per cui accumuli grasso sulla pancia, quanto devi realmente allenarti (spoiler: molto meno di quanto pensi!), come perdere peso mangiando ogni giorno i tuoi cibi preferiti e, soprattutto, come e perché la tua mente ti ha impedito di dimagrire fino ad oggi. Scoprirai la Nutrizione Integrativa, un metodo che ha permesso a migliaia di persone di tornare ad amarsi, senza rinunce e senza allenamenti massacranti. Non una dieta, ma un approccio certificato dall’UE che integra sport, alimentazione e nutrizione, accompagnandoti verso una conoscenza più profonda del tuo corpo e dei tuoi bisogni.