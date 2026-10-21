Quando nello sport si trova il senso della vita

«Il vero obiettivo non è soltanto quello sportivo, ma è diventare una persona migliore». Lo dice Franco Malè, l'uomo fuso con l'atleta, che ha fatto dello sport in generale la più alta delle discipline se non dei sentimenti: un salvavita o anche il senso della vita. Ed ecco un libro che racconta un'esistenza dedicata allo sport, un’autobiografia, quella di Franco Malè, che diventa un racconto intimo e profondo condivisibile, che va oltre la semplice cronaca delle vittorie agonistiche per offrire una testimonianza autentica di come la disciplina, il sacrificio e la forza di volontà possano trasformarsi in un’energia positiva per affrontare ogni sfida della vita.

"Una vita dedicata allo sport" - (Armando editore, in libreria dal 28 ottobre prossimo) - ripercorre le tappe fondamentali della vita dell'uomo e dell'atleta, nato a Viterbo nel 1961, legata a doppio filo alla storia della sua famiglia e alla passione per lo sport in tutte le sue forme. Una bicicletta da corsa pagata a rate, regalatagli dalla mamma quando aveva dicei anni, segna l’inizio di tutto. Le prime gare giovanili ad Ardea, i successi nelle categorie allievi e dilettanti, fino alla scelta consapevole di mettere in pausa la carriera per aiutare la famiglia e completare gli studi.

Nipote d’arte (lo zio Luigi fu campione italiano nel 1949), Franco scopre poi il pugilato, per sapere come difendersi, parare un colpo ed e in caso restituirlo, per accompagnare e proteggere il fratello minore Maurizio. Un percorso vissuto tra sacrifici, palestre spartane e il costante insegnamento dell'autocontrollo e del rispetto. Infine, la scoperta dei pesi e l'ascesa fulminea che lo porta a conquistare il titolo di Mister Italia nel 1985. Nel 1987 la decisione coraggiosa di trasferirsi a Los Angeles per allenarsi nella leggendaria Gold’s Gym a Venice Beach, affrontando la solitudine, i lavori notturni di vigilanza e le barriere linguistiche, fino al trionfo al Mr Hercules USA nel 1989. Il rientro in Italia per aprire la sua American Gym a Viterbo e il trionfo al Grand Prix MLO in Svizzera, culminato nel 1999 con l’impresa della vita: la vittoria dell'Assoluto al Mister Universo NABBA a Southport in Inghilterra. Da oltre 40 anni Malè opera nel settore del fitness come atleta, imprenditore e promotore della salute, ha dedicato la propria vita al benessere fisico e alla cultura del movimento.

UNA VITA DEDICATA ALLO SPORT, Franco Malè, Armando editore, pagg. 112, 13 euro