Cinquant'anni fa il trionfo in Coppa Davis nell'Italia del cambiamento

Che anno, quell’anno. Prima dell’avvento di Sinner, il 1976 fu la stagione più bella del nostro tennis con la doppietta Roma-Parigi ottenuta da Adriano Panatta (uno dei pochi risultati che Jannik ancora non ha centrato) e la Coppa Davis conquistata per la prima volta. Tra un mese e mezzo saranno cinquant’anni dalla vittoria in Cile, e per chi vuole immergersi nel clima di quel periodo così prodigo di successi del tennis azzurro e così particolare per il nostro Paese consigliamo l'interessante libro di Eliana Di Caro, giornalista de “Il Sole 24 ore”, che tratteggia eventi e personaggi del tempo con efficacia e competenza. Con gli interventi di Giuliano Amato, appassionato di tennis, politico di lunghissimo corso e allora “ragazzo di bottega” del Partito Socialista, e Paolo Bertolucci, uno dei protagonisti della cavalcata azzurra (cinque vittorie e una sconfitta in doppio con l’amico Adriano in quel 1976, più due successi in singolare) Di Caro ci riporta indietro di mezzo secolo, alternando le vicende agonistiche dei nostri campioni con le tensioni e la passione di un’Italia che stava cambiando, soprattutto che voleva cambiare come dimostra il clamoroso dato dei votanti (93,5%!) alle elezioni di giugno.

Polonia, Jugoslavia, Svezia, Gran Bretagna, Australia e Cile: mentre vengono ricordate le tappe della cavalcata azzurra, con capitoli dedicati ai protagonisti della squadra italiana (da Panatta, Bertolucci, Barazzutti e Zugarelli, i quattro moschettieri azzurri, da Belardinelli al capitano Pietrangeli) ecco comparire figure decisive di un’altra Italia, da Tina Anselmi - prima donna nominata ministro della Repubblica - a Lidia Ravera e Marco Lombardo Radice, che scuotono il Paese perbenista di allora con il dirompente “Porci con le ali”, mentre sullo sfondo nasce il quotidiano di Scalfari, “La Repubblica”, le Brigate Rosse eseguono il primo omicidio pianificato (il giudice Francesco Coco), impazza la crisi economica e conquista attenzione la questione femminista. Grande spazio viene giustamente lasciato alle polemiche legate alla finale da giocarsi a Santiago del Cile: l’Italia si spaccò in due, divisa tra chi non voleva regalare titoli e immagini a una nazione guidata da un tiranno sanguinario («non si giocano volèe con il boia Pinochet», uno degli slogan più celebri) e chi invece riteneva che non dovesse essere lo sport da solo a pagare per le malefatte di un dittatore mentre interessi economici e politici continuavano a far concludere affari con paesi liberticidi.

Tra una canzone di Modugno, favorevole al boicottaggio, e una discussione tra Gianni Clerici e il regista Gillo Pontecorvo, decisivo fu il prodigarsi di Pietrangeli («per non farmi andare in Cile devono ritirarmi il passaporto», diceva) ma anche l’aiuto sotto traccia del diplomatico De Vergottini e soprattutto l’atteggiamento dei comunisti cileni, che fecero intendere ai colleghi del PCI come una vittoria del Cile, anche se ottenuta a tavolino, sarebbe stata nefasta per il loro destino. L’Italia alla fine partì per Santiago e tra il 17 e il 19 dicembre travolse secondo pronostico gli avversari (4-1 il risultato finale). Tuttavia il ritorno fu senza gloria, dopo le tante polemiche della vigilia, ipocritamente si preferì non festeggiare la storica trasferta. Un finale tipicamente italiano.

L’ANNO DELLA DAVIS, il 1976 e l’Italia che cambia; di Eliana Di Caro, Il Mulino editore, 146 pagine, 15 euro.