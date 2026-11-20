Chiamarsi Vitas e dalla vita, che amava, essere tradito. Breve esistenza, ma piena e felice, quella di Vitas Gerulaitis, la rockstar del tennis che, come tante rockstar “vere”, se n'è andato da questo mondo troppo presto, nel 1994 (aveva da poco compiuto 40 anni e tanto ancora da dare), per un'intossicazione da monossido di carbonio, fuoriuscito da una caldaia difettosa. Uno scherzo del destino o una ingiusta punizione. Pietro Farro ha ricostruito con precisione e grande dedizione la sua vita, in campo e fuori, regalandoci un bel ritratto di questo campione di Brooklyn, ex numero 3 del mondo, capace di vincere gli Open d’Australia (e due volte gli Internazionali d’Italia), di raggiungere la finale al Roland Garros e agli Us Open, di arrivare due volte in semifinale a Wimbledon, su quella superficie che maggiormente lo penalizzava, per il servizio non eccezionale.

Vitas, il “Leone lituano” come era soprannominato per le sue origini, fu soprattutto il protagonista di una stagione irripetibile del tennis mondiale, quella degli anni a cavallo tra i Settanta e gli Ottanta, ricca di giocatori straordinari e di una umanità che sembra ormai smarrita tra i Top Ten del ranking. “Non avevamo attorno l’esercito di allenatori, preparatori atletici, mental coach, che circonda ora i campioni - ha ricordato spesso Panatta - noi giocatori di allora prendevamo gli stessi aerei, vivevamo insieme, mangiavamo insieme, soprattutto ci divertivamo insieme“.

Gerulaitis la vita sapeva godersela (“Broadway Vilas”, era un altro dei suoi nomignoli), andava in giro con una Rolls-Royce gialla, amava la buona cucina, la musica rock e frequentava, spesso presentandosi in accappatoio, le discoteche principali della capitali che girava per tornei, dove faceva festa con tipi come Mick Jagger e Andy Warhol e si dava da fare per lustrare la sua fama di play-boy. E quando, in una insolita intervista doppia con la sua fidanzata del tempo, alla domanda “come vi immaginate tra qualche anno”, lei rispose “con dieci figli”, e lui “con sei mogli”.

Nella macchina del tempo azionata con talento da Farro, c’è spazio però soprattutto per il tennis giocato, per le tante battaglie contro i campionissimi di allora. Non era un giocatore potente, Gerulaitis, ma era velocissimo e non aveva punti deboli. “Il primo dei secondi” della sua era, come scrisse Rino Tommasi, un tipo spettacolare e simpatico, che disse di sé “se fossi bravo in campo quanto lo sono fuori, sarei il numero 1 del mondo”; e che quando battè finalmente Connors (al Master di New York) dopo averci perso in sedici incontri consecutivi, sbottò allegramente “non è ancora nato chi possa battermi per 17 volte di fila”. Ci riuscì invece Borg, al cui gioco asfissiante Vitas non riuscì mai a trovare le giuste contromisure (0-17 lo score nei confronti diretti).

Disponibile, generoso - fu il primo campione a istituire una fondazione benefica - Vitas era amato da tutti e amava ogni cosa che faceva. Non ha vissuto con quella tensione di chi deve rispondere a un servizio, come oggi sempre più spesso accade, come se essere tennista non ti permetta di essere umano. Il tennis era una delle facce di Gerulaitis, ma lui non era solo il tennis, era molto altro. Al suo funerale parteciparono in tanti del suo mondo, e l’immagine di Borg, Connors e McEnroe, i suoi grandi rivali, che si abbracciano in lacrime fuori della St. Dominic’s church di Long Island fa ancora commuovere.

UNA RACCHETTA E UNA ROLLS-ROYCE GIALLA. Storia di Vilas Gerulaitis (e di un tennis che non c’è più); di Pietro Farro, Effepidue edizioni, 160 pagine, 15 euro.