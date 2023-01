Georgina già si è ambientata: il dettaglio che non è sfuggito alle donne arabe

Alla presentazione con il nuovo club, l'Al-Nassr, Cristiano Ronaldo si è presentato, come da tradizione, con la compagna Georgina Rodriguez e i cinque figli. L'ex commessa, oggi modella e influencer di fama internazionale, ha come sempre catturato l'attenzione grazie al suo look. Look che, secondo qualcuno, nasconderebbe un chiaro omaggio alle tradizioni delle donne arabe.