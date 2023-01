Ronaldo in Arabia Saudita, Georgina costretta a rifarsi il guardaroba

Vita stravolta per Georgina Rodriguez dopo l'ingaggio di Cristiano Ronaldo all'Al-Nassr. L'ex commessa di Gucci, oggi modella e influencer di fama internazionale, non solo si è trasferita a Riad con compagno e figli ma è costretta pure a rinnovare il suo guardaroba. L'Arabia Saudita è un paese conservatore, ancora piuttosto arretrato sui diritti femminili. Per questo Georgina dovrà dire addio a scollature e abiti succinti, che ha sempre sfoggiato con una certa disinvoltura negli ultimi anni. Non a caso alla presentazione di CR7 nel nuovo club la Rodriguez si è mostrata più casta che mai, sfoggiando tra l'altro una tunica aperta simile a quella che indossano le donne arabe. Le parole d'ordine da ora in poi saranno pudore e decoro.