Dagli anelli alle collane, ecco la nuova collezione Nove25 che celebra l'Inter

In occasione della finale di Champions League che si terrà a Istanbul il 10 giugno 2023 presso l’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul, Nove25 celebra l’Inter con un pendente in Limited Edition. L’incisione “From Milano to the Stars” sintetizza il valore e il messaggio di questo nuovo gioiello in argento ideato per la squadra milanese alla vigilia di questo importante e storico evento sportivo. Una Limited Edition che si aggiunge alla collezione Inter X Nove25, giunta al suo terzo anno di vita. Le radici nel cuore di Milano, la passione per l’innovazione e il design, la creatività. E il simbolo. Inter e Nove25, accomunati da valori condivisi, esaltano la propria collaborazione attraverso la fusione tra il serpente di Nove25 e lo stemma dell’Inter dando vita a gioielli e oggetti di design unici. La collezione è composta da 7 diversi items, 5 gioielli (orecchini, collana, bracciale, anello chevalier e fermasoldi) e due oggetti di design (svuotatasche e fermacarte). Il pendente in Limited Edition “From Milano to The Stars” e la collezione Inter X Nove25 sono disponibili negli store Nove25 e online.