Vip pazzi per Epik, l'app per creare foto in stile anni '90

Epik è l'app del momento, quella che sta facendo impazzire personaggi noti così come le persone comuni. L'hanno già provata Zoe Cristofoli, compagna di Theo Hernandez, ma anche Andrea Damante, Sophie Codegoni e tanti altri influencer e non. In America è già al primo posto delle applicazioni più scaricate e sta ottenendo notorietà pure in Italia e in Europa. Grazie all'intelligenza artificiale vengono create diverse foto con versioni ispirate ai personaggi iconici del collage come "il secchione", "l'atleta" o "la cheerleader".