HUAWEI WATCH GT 4 | tecnologia e design per il benessere fisico

Nuove funzionalità per un’esperienza di fitness senza limiti, valido assistente per ritrovare ogni giorno la giusta motivazione. Accesso a più di 100 modalità sportive tra cui padel e eSports

HUAWEI WATCH GT 4 migliora anche gli Anelli attività, il tracciamento GNSS e la nuova app “Rimani in forma”, tutto questo sempre grazie all’algoritmo proprietario aggiornato HUAWEI TruSeen™ 5.5+.



Attraverso i nuovi Anelli attività, gli utenti possono trovare la motivazione giusta per tenersi in forma, visualizzando le proprie statistiche fitness giornaliere (calorie bruciate, durata dell'esercizio e attività mentre si è in piedi) in un colpo d'occhio, tenere traccia delle attività di fitness quotidiane e completare gli anelli. Per incentivare a completare tutti e tre gli anelli nell’arco di una giornata, la funzione include un sistema di medaglie per premiare il raggiungimento di nuovi traguardi e il superamento dei propri obiettivi. Inoltre, lo smartwatch offre l’accesso a oltre 100 modalità sportive che includono anche discipline in voga come il padel e gli eSports.



HUAWEI WATCH GT 4 è il primo smartwatch Huawei a introdurre “Rimani in forma”, una funzionalità integrata di gestione avanzata delle calorie. L’app, integrata direttamente nell’orologio anche come watchface, utilizza dati in tempo reale utili per la gestione del fabbisogno calorico e fornisce consigli completi e personalizzati a seconda delle specifiche esigenze aiutando l’utente nella gestione del peso, considerando gli alimenti ingeriti e le calorie bruciate.



Inoltre, chi pratica escursionismo e corsa, può usufruire del tracciamento GNSS ad alta precisione dual-band a cinque sistemi che migliora la precisione di posizionamento del 30% rispetto ai modelli precedenti, anche quando si corre in città e la densità strutturale potrebbe potenzialmente ostacolare la ricezione del segnale (disponibile esclusivamente nella versione da 46mm).