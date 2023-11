Il bluff di Snoop Dogg: l'addio alla marijuana era una trollata pubblicitaria

Snoop Dogg non molla le canne. L'annuncio del rapper di dire addio alla marijuana aveva fatto il giro del mondo ma in realtà era solo una trovata pubblicitaria. In un nuovo video caricato sui social network si vede il cantante che pubblicizza un braciere innovativo senza fumo. "Ho un annuncio: smetto col fumo", esordisce nel filmato per poi aggiungere: "So cosa state pensando: “Snoop, il fumo è una tua caratteristica”. Ma ne ho abbastanza. Basta con la tosse e coi vestiti che puzzano". Poi il 52enne arrostisce un marshmallow e se la ride di gusto.