Emily Ratajkowski fa discutere con il suo ultimo shooting fotografico

Emily Ratajkowski travolta dalle polemiche per via dell'ultimo shooting fotografico realizzato per M Magazine. La top model è stata immortalata mentre indossa dei jeans plus-size, entrando in una gamba sola del pantalone. Un'immagine che ha fatto infuriare il web: per tanti utenti una scelta indelicata considerato il periodo storico in cui le modelle plus-size non vengono equamente rappresentate nell’industria della moda (come accaduto alle ultime sfilate).