Breil apre un nuovo monomarca all'interno dell'Oriocenter

Anche nella sede dell’Orio Center, il punto focale del concept del negozio è la presenza di un’opera d’arte originale, un murale firmato da Iconosaik, nuovo progetto dell’artista italiano Giovanni Magnoli.

In continuità con quella realizzata da Seacreative presso il punto vendita di Carugate, questa opera rappresenta il nuovo step di un progetto più ampio destinato rinnovarsi e ad alimentarsi di creatività e stimoli urbani e contemporanei sempre nuovi e diversi.

I monomarca Breil diventano sede di vere e proprie installazioni artistiche, una sorta di galleria d’arte itinerante.

“Il punto vendita monomarca è il luogo in cui l’universo Breil si esprime nella sua completezza. Per noi è un territorio di accoglienza, di coinvolgimento e trattamento della clientela, sempre al centro di ogni azione. Abbiamo scelto di aprire nel contesto dell’Oriocenter per la qualità dell’offerta e per la notevole affluenza del pubblico, italiano e internazionale. Questo shopping Center è una vera vetrina sul mondo. Anche questo Breil Store, come quello precedentemente aperto alle porte di Milano, è connotato dalla presenza di un’opera d’arte unica e originale, che celebra la storia del marchio con uno sguardo al futuro” commenta Marialba Consoli, Responsabile Marketing di Breil.

Per il lavoro site specific realizzato per Breil, Magnoli ha sviluppato il proprio progetto più recente definito Iconosaik che unisce tecniche ispirate ai graffiti e al mosaico. Per una delle pareti orientate verso l’esterno del Breil Store un mosaico in stile antico copre dei graffiti urbani, creando così un cortocircuito visivo quanto temporale in cui il presente diventa passato e viceversa. Protagonisti dell’artwork sono gli elementi caratteristici del brand: Il claim “DON’T TOUCH MY BREIL” e la Manta che rappresenta uno degli orologi di punta di Breil.

Dallo scorso anno l’attenzione dell’artista si concentra principalmente sul mosaico di stile romano e bizantino, tecnica antichissima che Magnoli riporta su muro solo ed esclusivamente attraverso la pittura; non si tratta, infatti, di un mosaico composto da tessere ma di una sapiente giustapposizione di campiture di colore atte a creare un effetto illusionistico che incuriosisce e stupisce.

Il nuovo punto vendita si sviluppa su una superficie di 54 mq e propone il concept dei Breil Store. Uno spazio moderno e minimal, molto arioso in cui l’interno dialoga con l’esterno grazie ad ampie vetrine che disegnano l’angolo del negozio e sulle quali campeggia l’insegna BREIL.

Il decoro dell’ambiente privilegia toni neutri che permettono di valorizzare gli elementi espositivi realizzati negli ormai iconici colori che caratterizzano l’identità del marchio. I supporti espositivi animano le vetrine dando vita a display che giocano su differenti altezze grazie all’utilizzo di elementi geometrici che creano volume, dinamismo e un effetto urbano e contemporaneo.

Gioielli e orologi sono presentati anche attraverso pannelli “touch & feel”: il cliente può toccare i prodotti e scoprirli da vicino.

Il negozio è dotato anche di due maxi schermi che proiettano nel corso della giornata i video della marca che presentano collezioni di orologi e gioielli. All’esterno un ledwall angolare di grande impatto, visibile da due diversi corridoi propone video sempre diversi, che raccontano i prodotti attraverso immagini di grande effetto.

Il nuovo Breil Store si presenta come uno spazio immersivo, sfaccettato e attraente nel quale vivere una vera esperienza.