Zaccagni, la moglie furiosa a Natale: la borsa di Chiara Nasti fa discutere

Chiara Nasti contro gli haters anche a Natale. La moglie di Mattia Zaccagni è da tempo bersaglio di critiche e malelingue per via della vita sfarzosa che mostra sui social network. Questa volta a far discutere la vistosa borsa rossa Chanel, che la 25enne mostra nell'ultima foto insieme al calciatore della Lazio. "Per me va bene tutto ma ostentare di continuo, ma che cosa vi manca?", ha evidenziato una follower. E poi ancora: "Ostentazione di cattivo gusto", "Cafonata", "Imbarazzante", "La foto è con la borsa o con il marito?".

Chiara Nasti e la polemica per la borsa di Chanel

I commenti non sono sfuggiti a Chiara Nasti, che ha replicato ai commenti negativi su Threads, il nuovo social network simile a Twitter lanciato da Mark Zuckenberg. "Ca**o gli frega delle mie borse vai a capì… Comunque sia ne ho di tutti i tipi e tutti i colori quindi PACEEE", ha fatto sapere lady Zaccagni. Chi segue quotidianamente l'ex naufraga de L'Isola dei Famosi conosce bene la sua passione per le borse Chanel, il cui costo varia dai 5mila ai 20mila euro a seconda del modello.

Chiara Nasti: "Un uomo sano non guarda..."

Su Instagram Chiara Nasti è tornata sull'argomento con una story: "Se il mio intento fosse stato far vedere la borsa (due co****ni ormai mi hanno annoiata pure le borse) cosa va a togliere a tutta sta gente che piange sotto le mie foto? Ma cosa più sconvolgente ... gli "uomini" (chiamiamoli così va) perché so ossessionati da ste Chanel/Hermes? Siamo nel 2024 quasi potete metterle anche voi se tanto vi piacciono e io non credo che un UOMO sano prima cosa che gli passi in mente è porre l'attenzione sulla mia borsa tutte le volte. Per quanto riguarda le donne non mi sconvolge...sono cose che piacciono a tutte e il desiderarle scatena rabbia in alcune. Ma i ragazzi (uomini non lo siete) mi fanno scompisciare".