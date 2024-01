Antonella Mosetti: "A Dubai è pieno di escort, ecco cosa fanno gli uomini"

Antonella Mosetti è in vacanza a Dubai, dove si sta divertendo tra mare, cene e feste da sogno. Su Instagram ha deliziato i suoi follower con foto piccanti in bikini e si è lasciata andare pure ad una rivelazione inaspettata. "Vi faccio sempre vedere cose carine, divertenti, parlo poco, non mi va di rompere le scatole - ha raccontato l'ex ragazza di Non è la Rai - Però qui a Dubai gli uomini non si avvicinano perché è pieno di escort. Quindi anche io che, insomma, non ho più vent’anni e che sicuramente non sono qua per fare quello, altrimenti sarei venuta già vent’anni fa… È impossibile, perché hanno tutti paura delle donne perché è pieno di escort".