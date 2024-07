Dybala, gli strani rituali della moglie per evitare la pioggia il giorno delle sue nozze

Paulo Dybala ha sposato Oriana Sabatini il 20 luglio in Argentina, dove è pieno inverno. Per quel giorno il meteo non prevedeva nulla di buono e così la sposa, qualche ora prima, si è data da fare con dei rituali "magici" per evitare il maltempo. A farlo sapere la diretta interessata in un video condiviso sui social in cui ha mostrato alcuni retroscena del suo giorno più bello. La cantante ha conficcato nel terreno alcuni coltelli, uno dei rituali anti pioggia più diffusi. Una pratica assai comune in America Latina: i coltelli devono essere conficcati molto bene e posizionati a forma di croce non appena si vede la presenza di una nuvola grigia. Secondo un'antica teoria, quando si esegue il rituale non piove nel luogo in cui si lascia quel simbolo.