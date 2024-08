Tamberi e i calcoli renali: cosa sono, sintomi e in quanto tempo passano

Attimi complicati per Gianmarco Tamberi, che ha dovuto rimandare il suo volo per Parigi a causa di un improvviso malore che l'ha fatto finire in ospedale. La colpa sarebbe di un calcolo renale, che gli ha causato forti dolore e febbre alta, e ora la paura è che non si rimetta in tempo per partecipare alle gare delle Olimpiadi 2024.