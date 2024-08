Folla di giovani al supermercato per flirtare: il nuovo trend dalla Spagna

In Spagna i giovani sono stanchi di Tinder e altre app di dating. Da qualche mese sta spopolando il trucco Mercadona per trovare l'amore. Una nuova tendenza di TikTok suggerisce ai single di recarsi alla catena di supermercati Mercadona tra le 19 e le 20 per "flirtare" e di mettere un ananas a testa in giù nel carrello della spesa come segnale per gli altri. Quando vedranno qualcuno che ritengono attraente e useranno la stessa tecnica, dovranno sbattere ogni cestino della spesa l'uno contro l'altro per fare "match".