Kate Middleton e il video di fine chemio: c'è un segreto nascosto nel vestito

Kate Middleton ha finalmente annunciato in un video emozionante , circondata dalla sua famiglia, di aver terminato il trattamento chemioterapico. La Principessa del Galles ha indossato nel filmato un bellissimo abito con stampa boho, in bianco e azzurro, del brand Veronica Beard . Lo ha abbinato a sneakers bianche Veja metallizzate e orecchini con pietre verdi di Kiki McDonough. Un look con una palette di colori che trasmette calma, esattamente ciò che la famiglia reale britannica vuole provocare in queste ore su questo argomento. Secondo la psicologia del colore, infatti, il blu rappresenta la fiducia e l’armonia ed è spesso associato alla calma e alla concentrazione. Ecco perché questo outfit apparentemente semplice è stato senza dubbio uno dei più pensati. Una scelta non casuale.

L'abito in stile boho con cui Kate Middleton ha annunciato la fine della chemioterapia

Kate Middleton ha scelto per il suo ultimo video un vestito del marchio newyorkese Veronica Beard. Nello specifico il modello Castella Floral, che costa 690 euro sul sito dell'azienda (349 euro in saldo), e che è attualmente sold out. È un abito in stile boho, in cotone, con scollo a V, lunghezza midi, maniche alla francese e gonna ampia. Con i capelli sciolti e il trucco naturale, la 42enne è apparsa rilassata e sorridente. Piccola curiosità: il brand americano è molto amato da Meghan Markle. Solo qualche settimana fa la Duchessa di Sussex ha sfoggiato nella visita in Colombia con il marito Harry un completo blu navy della stessa griffe.

Le ultime dichiarazioni di Kate Middleton

"Ora che l'estate volge al termine, non posso dirvi quanto sia un sollievo aver finalmente completato il mio trattamento di chemioterapia", ha rivelato Kate Middleton nel suo ultimo video. "Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente duri per noi come famiglia. La vita come la conosci può cambiare in un istante e abbiamo dovuto trovare un modo per navigare in acque tempestose e strade sconosciute". E poi: "Questo periodo ha ricordato soprattutto a William e a me di riflettere ed essere grati per le cose semplici ma importanti della vita, che molti di noi spesso danno per scontate. Semplicemente amare ed essere amati".