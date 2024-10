INTERSPORT annuncia la sua partnership con EA SPORTS FC™ 25

La segnaletica virtuale all'interno del gioco, sponsorizzata da INTERSPORT, rappresenta una strategia vincente che avvicina il brand ai fan più giovani e digitali, creando un ponte diretto con una community che si immerge nel mondo del calcio in modo coinvolgente e interattivo. Un investimento mirato che posiziona INTERSPORT come protagonista in un mercato in rapida evoluzione, garantendo visibilità e rilevanza tra gli amanti dello sport e del gioco.

Per INTERSPORT, connettersi con la generazione digitale, significa stabilire una relazione autentica con nuovi atleti e appassionati digitali, che amano lo sport nelle sue diverse forme, reali e virtuali. La presenza in EA SPORTS FC™ 25 è un'opportunità unica per dialogare con un pubblico altamente digitalizzato in modo innovativo e rilevante.

Questa collaborazione si inserisce perfettamente nella strategia di crescita “GROW TOGETHER FASTER”, lanciata da INTERSPORT nel 2023, che mira a migliorare il coinvolgimento dei consumatori attraverso modelli di business innovativi e un'esperienza omnichannel impeccabile.

Negli store INTERSPORT, i clienti troveranno attrezzature di alta qualità, consigli degli esperti e un forte senso di comunità, che unisce la passione per lo sport con quella per il gaming.