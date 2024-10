Arriva il primo venerdì da paura di Gardland Magic Halloween

Sta per arrivare il secondo weekend di Gardaland Magic Halloween, l’attesissimo appuntamento autunnale di Gardaland Resort che fino al 3 novembre animerà il Parco con giornate dalle atmosfere spaventosamente divertenti per le famiglie ed esperienze più intense e cupe per giovani adulti per i quali sono stati pensati “WRECKAGE – The Horror Experience” e i VENERDI’ DA PAURA, il primo dei quali inizia proprio venerdì 11 ottobre.

“Per Gardaland l’intrattenimento è una priorità assoluta. – racconta Sabrina de Carvalho, Amministratore Delegato Gardaland - Per i nostri visitatori, infatti, il divertimento passa anche dall’entertainment: dalle Street Animation agli show, dagli spettacoli alla musica dal vivo, fino alle food & beverage experiences. Sono eventi che coinvolgono emotivamente e che fanno emergere la gioia di venire al parco per condividere momenti spensierati con la famiglia o gli amici vivendo esperienze coinvolgenti.” Quest'anno, Gardaland Resort, da sempre attento alle esigenze dei suoi Visitatori, ha creato nuove esperienze immersive pensate per offrire un divertimento personalizzato a seconda delle età e delle esigenze. Gli Ospiti verranno coinvolti a 360° gradi per sentirsi protagonisti di momenti unici che trasformeranno la visita al Parco in un ricordo memorabile.

Durante le giornate di apertura, ad accogliere le famiglie al loro ingresso al Parco sarà “Welcome to Halloween”, il rinnovato show di apertura che vedrà protagonisti dei simpatici scheletri colorati. Lungo i viali del Parco le famiglie con bambini potranno vivere un’avventura tra scenografie e animazioni che combinano il giusto pizzico di paura e tanto divertimento immersi in un grande set in cui vampiri, zucche, fantasmi e pipistrelli regaleranno loro un sorriso… da brivido! Non mancheranno Meet & Greet e Street Animation da brivido, tra cui uno scenografico Drago che incanta grandi e piccoli e la Mostro Band, la band noir più simpatica che ci sia, pronta a regalare agli Ospiti sorrisi e un tocco di ironia. Tanti gli spettacoli a tema Halloween che regaleranno agli Ospiti momenti di grande intrattenimento e brividi indimenticabili. Al Gardaland Theatre - tra musiche live, acrobazie, danze e strabilianti coreografie - andrà in scena il nuovo spettacolo “ANUBIS”: un’avvincente storia ambientata nell’aldilà egizio, in cui il potente dio Anubi minaccia la pace delle anime. I Visitatori potranno lasciarsi avvolgere dalle atmosfere oscure del Villaggio Inglese con "Il lamento degli abissi”, uno show fatto di balli, canti, acrobazie e costumi scenografici in cui una ciurma di pirati viene presa in ostaggio dal canto di malefiche sirene; Per i più piccoli invece “Vlad in Love”, al Teatro della Fantasia, in cui il Conte Vlad cercherà di conquistare la sua amata con sorprendenti magie. Al cinema 4D invece, sabato 12 ottobre, debutterà "Dracula 4D": il nuovo cortometraggio, appositamente realizzato per la quarta dimensione, ricco di suspence in cui un giovane adolescente e suo padre risveglieranno accidentalmente il vampiro Dracula tenendo così, tra effetti speciali e poltrone in movimento, gli spettatori con il fiato sospeso per tutta la proiezione. Riusciranno, Kevin e il padre, a sfuggire dai canini del conte Dracula?

Tra le novità più attese della stagione, “WRECKAGE – The Horror Experience”, un inedito tunnel, che promette di far vivere un’esperienza altamente immersiva (ad ingresso con biglietto aggiuntivo) pensata per gli Ospiti maggiori di 14 anni in cerca di emozioni forti. Ambientata in una stazione spaziale disastrosamente precipitata sulla Terra, WRECKAGE è una delle esperienze più coinvolgenti e inquietanti mai realizzate a Gardaland: i temerari che oseranno addentrarsi al suo interno, infatti, troveranno ad attenderli in ogni angolo del labirinto una macabra sorpresa che metterà alla prova i loro nervi. Ma cosa sarebbe Halloween senza... dolcetti? Tantissimi dolci e cocktails a tema saranno disponibili nei vari punti ristoro del Parco. Anche quest’anno, poi, i più piccoli potranno cimentarsi nella Trick or Treat, una caccia al dolcetto secondo la tipica tradizione anglosassone.

Ogni fine settimana alla chiusura del Parco, l’amatissima mascotte Prezzemolo sarà protagonista in Piazza Jumanji di "Zenda Cuoredipietra". Tra canzoni e coreografie spettacolari, Prezzemolo dovrà intervenire per salvare Gardaland da uno dei dispettosi incantesimi della strega Zenda… un finale di giornata indimenticabile per grandi e piccini!

Gli Ospiti in cerca di emozioni più intense potranno godersi l’esperienza dei Venerdì da Paura - in programma dall’11 ottobre, dalle 17:00 alle 22:00 - serate speciali in cui ogni angolo del Parco sarà invaso da atmosfere horror trasformandolo così in un universo spettrale popolato da creature inquietanti e scenari spaventosi, perfette per chi ama le emozioni forti!

Imperdibili in queste serate le Scary Zone: due aree delimitate infestate da zombie che metteranno alla prova il coraggio di chi deciderà di addentrarsi al loro interno. L’esperienza sarà intensa, ma sempre in linea con lo spirito di divertimento che contraddistingue Gardaland Magic Halloween. Le esperienze dei Venerdì da paura non finiscono qui: ogni venerdì infatti, in Piazza Jumanji, i Visitatori potranno scatenarsi a ritmo della musica da paura di DJ Eros e dei suoi Scary DJ Set, un mix di suoni inquietanti e ritmi travolgenti che trasformeranno la piazza in una discoteca all’aperto da brividi. Sarà il perfetto after-party per concludere in grande stile una serata ricca di coinvolgenti esperienze spettrali. Gran finale per Gardaland Magic Halloween il 31 ottobre, quando Piazza Jumanji si trasformerà in una grande pista da ballo per l’Halloween Party. Fino a tarda notte, la piazza ospiterà DJ set con ospiti esclusivi, pronti a far scatenare tutti i Visitatori in un evento che concluderà il mese più spaventosamente divertente dell’anno con un’esplosione di musica, balli e atmosfere horror. In occasione di Halloween, anche Gardaland SEA LIFE Aquarium si trasformerà grazie a scenografie mostruose e ambientazioni a tema. Tra zucche, scheletri e zombie, i visitatori potranno ammirare le creature che popolano le vasche e conoscere i simpatici leoni marini. L’Aquario è aperto dal sabato alla domenica dalle 10:00 alle 18:00, e il lunedì dalle 10:00 alle 17:00. Per ulteriori informazioni sugli orari di apertura consultare la sezione SEA LIFE Aquarium di Calendario di Apertura di Gardaland | Gardaland Resort .

Per vivere tutta l'atmosfera di Magic Halloween presso i tre fantastici hotel 4 stelle tematizzati del Resort, Gardaland Hotel, Gardaland Adventure Hotel e Gardaland Magic Hotel, è possibile usufruire di uno sconto fino al 20% sul pacchetto soggiorno, che include: pernottamento, colazione, biglietti per Gardaland Park e SEA LIFE Aquarium. In più il secondo giorno di ingresso al Parco è gratis.

Nel periodo di Gardaland Magic Halloween il Parco resterà aperto in via del tutto esclusiva tutti i lunedì dalle ore 10:00 alle 17:00, tutti i Venerdì (da paura) dalle 17:00 alle 20:00, sabato e domenica dalle ore 10:00 alle 20:00. Apertura straordinaria tutti i giorni dal 18 ottobre al 3 novembre. Imperdibile il 31 ottobre l’evento musicale per festeggiare in grande stile la notte di Halloween! Per ulteriori informazioni sulle aperture e gli orari è possibile consultare il calendario qui: https://www.gardaland.it/informazioni-utili/prepara-la-visita/calendario-di-apertura/ Gardaland Resort incentiva fortemente l’acquisto on line del biglietto a data fissa per rispondere alle esigenze dei visitatori più attenti, offrendo loro la possibilità di garantirsi un accesso rapido e agevole oltre che di visitare il Parco nei giorni ad affluenza più bassa ad un prezzo più vantaggioso. Sul sito www.gardaland.it si trovano interessanti opportunità di acquisto per biglietti combinati, che consentono l’accesso a Gardaland Park, a Gardaland SEA LIFE Aquarium ad un prezzo davvero speciale. Per informazioni: https://www.gardaland.it/biglietti-abbonamenti/