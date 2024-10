Cos'è la nevralgia del trigemino, il dolore cronico di cui soffre Morata

Da Fedez a Belen fino a Selena Gomez, Cara Delevingne, Emma Stone e Gwyneth Paltrow, sono sempre di più le star che si confessano sui propri problemi di salute mentale, depressione e ansia. Ultimo della lista, ma solo in ordine cronologico, è Alvaro Morata che di recente si è aperto sulla questione per la prima volta. "Quando attraversi momenti davvero difficili, come la depressione o gli attacchi di panico, non importa quale lavoro fai o quale situazione ti trovi nella vita, hai una persona dentro contro cui devi lottare ogni giorno e ogni notte. E alla fine per me la cosa migliore era andarmene via dalla Spagna perché era un momento che non potevo più sopportare". L'attaccante del Milan ha ammesso di convivere da anni con problematiche di questo tipo, tra cui la nevralgia del trigemino, un disturbo neuropatico che potrebbe aumentare il rischio di depressione e ansia.