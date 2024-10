Alice Campello, è polemica sulla cameretta della figlia: lei si difende

Dopo un'estate intensa e la separazione dal calciatore Alvaro Morata, Alice Campello non è rimasta ferma. La giovane influencer si è trasferita in una grande casa a Milano con i quattro figli Alessandro, Leonardo, Edoardo e Bella. È così tornata nel suo Paese, dopo gli ultimi due anni vissuti in Spagna. Alice ha condiviso sui social alcune immagini della sua nuova casa in Italia e particolare attenzione ha attirato la cameretta della figlia più piccola, che il prossimo gennaio compirà 2 anni. Una stanza tutta rosa: dal pavimento alle tende, passando per il letto e l'arredamento. A rendere tutto ancora più magico e chic l'illuminazione.