Una fetta della torta nuziale della Regina Elisabetta è stata trovata sotto un letto e venduta

Una fetta "molto rara" della torta nuziale della Regina Elisabetta e del Principe Filippo è stata venduta all'asta per 2.200 sterline (circa 2.600 euro). La torta alla frutta è stata ritrovata sotto un letto, in una valigia, 77 anni dopo che la torta originale, alta 2,7 metri, era stata servita a duemila invitati. Fu donato da Elisabetta a Marion Polson, governante del Palazzo di Holyroodhouse a Edimburgo dal 1931 al 1969. "È una vera piccola scoperta, una piccola capsula del tempo di una torta gloriosa", ha affermato James Grinter, della casa d'aste Reeman Dansie di Colchester. Ha però precisato che non era più nelle migliori condizioni: "Non credo che avrei particolarmente voglia di mangiarla, lo ammetto".

Venduta all'asta una fetta della torta del matrimonio della Regina Elisabetta

La torta, inizialmente stimata in 500 sterline, è stata venduta a un offerente cinese che l'ha acquistata per telefono. Alla signora Polson è stata data una fetta come segno di ringraziamento per aver acquistato per gli sposi un servizio da dessert "delizioso". Lo conservò fino alla sua morte, avvenuta negli anni '80, quando venne nascosto sotto un letto insieme ad alcuni dei suoi effetti personali. La torta era ancora nella sua scatola originale e conteneva una lettera della Regina, datata novembre 1947. Nella missiva c'era scritto: "Mio marito ed io siamo profondamente commossi nel sapere che avete contribuito a farci un regalo di nozze così delizioso. Siamo entrambi incantati dal servizio da dessert; i diversi fiori e i bellissimi colori saranno, ne sono certo, molto ammirati da chiunque li vedrà".