Alice Campello torna da Parigi e trova una sorpresa in casa: social divisi

Sorpresa a Milano per Alice Campello. Di rientro da un viaggio lampo a Parigi, l'ex moglie di Alvaro Morata ha trovato il suo nuovo appartamento tutto addobbato a festa. "Che bella sorpresa ho trovato appena sono arrivata a casa", ha scritto l'imprenditrice e influencer ringraziando chi si è occupato dell'allestimento e mostrando le foto del salotto illuminato. Tra like e congratulazioni non sono mancati i commenti di chi ha duramente criticato questa scelta. "Che tristezza farsi fare l'albero?", hanno chiesto in molti. "Ma non hai il piacere di fare l'albero con i tuoi figli", hanno commentato altri.