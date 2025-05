Ha 35 anni ma sembra un adolescente e rivela il segreto per rimanere giovane

Brandon Miles May, 35 anni, è un content creator di Detroit, Michigan, USA. Noto per il suo aspetto giovanile, ha catturato l'attenzione di molti perché gli viene sempre detto che "sembra un adolescente" . Motivato da queste osservazioni, ha deciso di condividere i segreti che, secondo lui, lo aiutano a mantenere un aspetto giovane e sano. Il ragazzo ha adottato una serie di abitudini che, a suo dire, lo aiutano a sentirsi e apparire più giovane. Usa quotidianamente la protezione solare, protegge la sua pelle con indumenti speciali e non ha mai toccato un goccio di alcol. La sua dieta si basa su frutta fresca, alimenti di origine vegetale e pesce.

Il cambiamento di abitudini a 15 anni

All'età di 15 anni, Miles May ha cominciato ad apportare cambiamenti significativi alla sua dieta. Ha iniziato a consumare tè verde e altri alimenti di origine vegetale. A 19 anni ha deciso di eliminare zuccheri, cereali e carboidrati, optando per cibi biologici e pesci a basso contenuto di mercurio, come le sardine. Questa decisione non è arrivata all'improvviso, ma è stata il risultato di una crescente consapevolezza riguardo all'invecchiamento e all'alimentazione. "A 13 anni, iniziavo già a prendere consapevolezza della longevità e dell'invecchiamento. A quel punto, ero molto interessata all'alimentazione e a mantenere il mio corpo giovane", ha raccontato al New York Post. Una dieta rigida dove però non manca qualche peccato di gola: "Mangio cioccolato tutti i giorni, però fondente al 92% o 100%", ha chiarito. E quando mangia fuori non disdegna pane e olio di oliva.

Niente esercizio fisico intenso

Per quanto riguarda l'attività fisica, Brandon sostiene che è fondamentale fare esercizio, ma senza eccessi. "Non faccio esercizio fisico intenso. Troppo esercizio può stressare il corpo e accelerare l'invecchiamento. Mantengo il mio esercizio fisico moderato e delicato: camminate, yoga e un po' di allenamento di forza", ha spiegato . La sua attenzione al benessere non si limita al solo esercizio fisico, ma include anche un investimento nella salute mentale ed emotiva.

I consigli per combattere l'invecchiamento

Nel corso degli anni, Brandon Miles May ha sviluppato una serie di consigli e pratiche che ritiene essenziali per mantenere un aspetto giovanile.

Evitare l'esposizione al sole e proteggere la pelle con indumenti con protezione UV

Utilizzare la protezione solare ogni giorno

Mangiare frutti di bosco come mirtilli, more e lamponi, per le loro proprietà antinfiammatorie

Mangiare pesce povero di mercurio e ricco di Omega-3

Incorporare frutta e verdura biologica nella dieta

Evitare zuccheri, carboidrati e cereali

Astenersi dal consumo di alcol

Anche se la sua routine può sembrare rigida, Miles May insiste che non si tratta di fare sacrifici drastici, ma piuttosto di un obiettivo a lungo termine per mantenere una vita sana e felice. Questo impegno per il suo benessere ha plasmato il suo aspetto fisico e anche la sua visione della vita, dimostrando che è possibile mantenere una giovinezza duratura con la giusta dedizione.