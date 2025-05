Mark Zuckerberg annuncia la fine dei cellulari: saranno sostituiti da un nuovo dispositivo

In stile Minority Report

Tutto questo rappresenterebbe non solo un cambiamento nel modo in cui le persone comunicano, ma anche una profonda trasformazione nel modo in cui si accede alle informazioni, si consumano i contenuti e si svolge l'interazione sociale. Gli occhiali, integrando funzioni attualmente svolte dai cellulari - come messaggistica, navigazione, videochiamate e social network - si posizionano come un'alternativa che combina l'efficienza tecnologica con una maggiore libertà visiva. La presentazione di Meta risponde anche a una tendenza del settore verso tecnologie più integrate, immersive e meno invasive. Con l'evoluzione della realtà aumentata e dell'intelligenza artificiale, dispositivi come Meta Quest 3S potrebbero sostituire i gadget tradizionali così come li conosciamo. Il CEO di Meta non si è limitato a presentare un nuovo prodotto ma ha anche annunciato l'inizio della fine dei telefoni cellulari così come li conosciamo. Se la sua previsione si avverasse, tra un decennio potremmo assistere a una società in cui gli schermi nelle mani saranno sostituiti da lenti negli occhi, inaugurando un nuovo capitolo nella storia della tecnologia personale.