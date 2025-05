A Miami il cocktail costa più di 30mila euro perché "ha un ingrediente speciale"

I l cocktail più costoso al mondo lo fanno a Miami, al prezzo di oltre trentamila euro. Il motivo è presto detto: viene servito con un ingrediente segreto… o meglio, una borsa ambitissima e ricercata. Stiamo parlando della Birkin di Hermès , da tempo oggetto di culto e non sempre facile da trovare. Ma ora, se si desidera una Birkin, basta recarsi al Papi Steak di Miami e ordinare un Belvedere 10 , un particolare cocktail che viene servito con una Birkin per il modico prezzo di 33.000 dollari. Se, invece, il cliente desidera solamente bere, il prezzo scende a 150 dollari e il cocktail viene servito con il solo caviale.

Il Papi Steak di Miami fa discutere

Il Papi Steak è molto conosciuto tra le celebrity e, come riportato dal Daily Mail, è uno dei preferiti di Tiffany Trump, figlia del più noto Donald. Ad averlo reso noto al grande pubblico, tuttavia, è stato il famoso tiktoker americano Mister Lewis, che attraverso i suoi video porta i suoi follower alla scoperta dei locali più raffinati e particolare degli States. Il ristorante è noto per i suoi piatti esagerati sul menù, tra cui la bistecca "Beef Case" tagliata Tomahawk da 1.000 dollari, diventata virale, uno spettacolo con tanto di luci cangianti in tutto l'edificio per celebrare l'ordinazione sontuosa.