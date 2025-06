Le 4 regole da seguire per aumentare le possibilità di raggiungere i 100 anni

1. Mantenersi attivo

Sebbene non sia necessario correre la maratona di New York per mantenersi in salute, il Dottor Tartaglione ha sottolineato l'importanza di fare esercizio fisico regolarmente. E non è il solo. Uno studio ha dimostrato che fare fino a 10.500 passi al giorno riduce il rischio di morte prematura del 39% e il rischio di infarto o ictus del 21%. Ulteriori ricerche hanno addirittura concluso che piccole dosi di attività fisica ad alta intensità o camminata veloce potrebbero ridurre il rischio di demenza fino al 40%. È fondamentale cercare di integrare più attività fisica durante il giorno ed evitare di stare seduti per periodi prolungati. Chi lavora in ufficio potrebbe, ad esempio, passare alle scrivanie in piedi o valutare il tragitto casa-lavoro con una bella camminata.

2. Dormire di più

Tartaglione ha sottolineato l'importanza di un buon riposo e dei tempi di recupero. I benefici vanno ben oltre il semplice sentirsi pieni di energia per affrontare la giornata. Ricerche precedenti dimostrano che dormire dalle sette alle otto ore è associato al minor rischio di morte prematura. Inoltre, uno studio del 2021 ha rilevato che le persone tra i 50 e i 60 anni che dormono sei ore o meno a notte hanno un rischio maggiore di demenza. Dormire meno di sette ore al giorno è associato a un aumento del 12% del rischio di morte, mentre chi dorme più di otto ore è associato a un aumento del 30% del rischio di morte prematura. Sembra che avere ritmi di sonno regolari possa essere la chiave per ottenere i massimi benefici e potenzialmente vivere più a lungo.

3. Socializzare di più

A quanto pare, parlare con amici e familiari può essere più di un semplice passatempo. Tartaglione ha rivelato che potrebbe anche essere particolarmente benefico per la nostra salute cognitiva a lungo termine. Il cardiologo non è certo il solo a pensarla così. Un recente studio dell'Università dell'Australia Meridionale ha monitorato le attività quotidiane di 397 adulti per individuare le abitudini che meglio favoriscono la salute a lungo termine. I risultati hanno dimostrato che, mentre il consumo di TV e videogiochi può peggiorare il declino cognitivo, altre attività come chiacchierare e persino pregare hanno il potenziale di rafforzare la salute del cervello.

4. Mantenere una dieta sana

Infine, ma non meno importante, Tartaglione ha sottolineato l'importanza di introdurre nel nostro organismo le "cose ​​giuste". Sebbene non sia necessario seguire diete rigide, ha sottolineato i benefici dei prodotti di qualità acquistati da fruttivendoli e macellai. Anche altri esperti ritengono che sia fondamentale evitare alcol, tabacco e cibi ricchi di grassi saturi. Ognuno di questi è associato a potenziali rischi per la salute.