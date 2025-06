A 62 anni ne dimostra 40 grazie a quello che fa ogni giorno

In un mondo in cui l'invecchiamento è inevitabile, Dave Pascoe, influencer anti-invecchiamento di 62 anni, sostiene di aver invertito il suo orologio biologico all'età di 37 anni implementando una serie di "tecniche avanzate", tra cui l'assunzione di 150 integratori al giorno e la prevenzione dell'esposizione a sostanze tossiche. Pascoe, ingegnere in pensione del Michigan , ha dedicato tutto il suo tempo al biohacking del suo corpo con il duplice obiettivo di prevenire le malattie e migliorare la sua longevità. Il suo regime comprende una vasta gamma di attività e routine, dagli allenamenti intensivi a una meticolosa cura alimentare, concentrandosi su alimenti biologici ed evitando i carboidrati semplici per prevenire l'invecchiamento. Gli sforzi dell'uomo includono una combinazione di esercizio fisico, alimentazione ottimizzata, integrazione, limitazione dell'esposizione a sostanze tossiche, saune a infrarossi ed esposizione al freddo . Quest'ultima, sostiene, riduce l'infiammazione nel suo corpo e aumenta la sua immunità alle malattie.

Integratori e allenamento costante per non invecchiare

Un piano studiato al millimetro e senza sorprese quello di Dave, che inizia ogni giornata "svegliandomi, quando mi sveglio. Senza sveglie, senza stress". Prima di alzarsi dal letto, Pascoe si collega a una macchina che migliora la circolazione sanguigna e poi esegue una serie di esercizi di stretching per la parte bassa della schiena. Dopo aver iniziato con l'elenco di circa 150 integratori alimentari tra cui creatina, collagene, peptidi, taurina, glutammina, proteine ​​del siero del latte, ormoni, ottimizzatori di energia mitocondriale, berberina, probiotici, e aver ascoltato i suoi podcast preferiti, segue con ferrea disciplina una routine che include (non sempre nello stesso ordine): cinque minuti di salti su un mini trampolino; 15 minuti di stretching; altri 15 su un foam roller; cinque minuti sulla panca per l'inversione; lavarsi i denti; raschiare la lingua; lavarsi il viso; e pesarsi la bilancia. Pascoe, dopo aver letto e interpretato i dati dei suoi monitor di attività e riposo (e aver preso un altro ciclo di pillole), continua con il suo programma fitto di impegni: breve esposizione al sole, una camminata o una corsa all'aperto (in inverno usa un tapis roulant per evitare di scivolare o cadere), una routine di esercizi, una sauna, sedute con vari dispositivi, una doccia e una routine di bellezza. A tutto questo vanno aggiunte le donazioni di plasma, ogni due o tre settimane, e i trattamenti di ossigenoterapia iperbarica (OTI).

La dieta di Dave Pascoe, cosa mangia ogni giorno

A colazione, dal lunedì al venerdì, mangia banana verde e una ciotola di chia, frutta secca e frutti di bosco (lamponi, bacche di goji, mirtilli, ecc.) con latte di mandorla. Sabato, banana verde, una frittata di quattro uova con funghi. Domenica, frittata con un uovo in più e funghi. Con così tanti impegni, Pascoe ammette di non avere tempo per il pranzo ma quando ce l'ha il piatto principale è solitamente composto da sardine selvatiche, cozze, ostriche o sgombri. Gamberi, avocado e un'insalata (con spinacini, cavoletti misti, lenticchie, piselli, ecc.), mele verdi, pere e arance completano il menu. Cena al massimo tra le 15:00 e le 17:00, con una buona porzione di proteine ​​(controfiletto arrosto, salmone selvaggio, costine di maiale o petto di pollo) accompagnata da riso basmati, quinoa, broccoli, carote, cipolle e funghi. Poi, dopo aver preso un'altra dose di pillole e aver guardato qualcosa di leggero su Netflix, abbassa le luci di casa per segnalare al suo orologio biologico che si avvicina l'ora di andare a letto. E poco altro. Una sessione di bosu, un paio di kiwi, qualche pistacchio (solo ogni tanto), lavarsi i denti, una routine di bellezza per viso e corpo, e poi a letto a pregare e ringraziare per tutte le cose belle accadute durante la giornata, fino al momento di addormentarsi. Questo è il piano. Ogni giorno...