Perché i pesci sono gli animali domestici migliori per gli anziani

Sempre più over 65 cercano nuovi modi per rimanere attivi, evitare l'isolamento e aumentare la propria autostima. In questa fase della vita, la salute emotiva è al centro dell'attenzione e anche elementi apparentemente semplici possono avere un impatto profondo. Gli animali domestici sono indubbiamente di grande aiuto. Cani e gatti sono le opzioni più popolari ma a detta degli esperti esistono altre alternative che sono più adatte ai ritmi e alle esigenze degli anziani.

I vantaggi di avere un pesciolino in casa

Lontani dal fabbisogno energetico di un cane o dall'indipendenza di un gatto, i pesci offrono una compagnia calma, visiva e rilassante. Le loro cure di base – alimentazione quotidiana, pulizia periodica dell'acquario e monitoraggio della salute – sono gestibili anche dagli anziani con mobilità ridotta o condizioni fisiche che impediscono loro di prendersi cura di animali più esigenti. In più ammirare un acquario ha effetti terapeutici comprovati: aiuta a ridurre lo stress, genera sensazioni di calma e può persino abbassare la pressione sanguigna, secondo una ricerca citata da Dedicae e Kiwoko. Questo tipo di interazione passiva, ma continua, porta serenità e senso di responsabilità. Inoltre, non rappresenta un peso fisico. È dunque un'opzione ideale per chi vive da solo o ha una routine tranquilla.

I benefici di avere un animale durante la vecchiaia

Numerosi studi concordano sui benefici che gli animali apportano agli anziani. Creano legami emotivi duraturi e offrono un motivo quotidiano per alzarsi, muoversi e prendersi cura di un altro essere vivente. Questo impegno migliora l'organizzazione, promuove l'empatia e rafforza l'autostima. Prendersi cura quotidianamente di un animale favorisce la stimolazione cognitiva e riduce il rischio di depressione. Interagire con gli animali migliora anche la qualità del sonno e favorisce una maggiore stabilità emotiva. In casi come quello dei cani, in cui è necessario passeggiare, si ottiene anche un beneficio fisico: la mobilità migliora, si incoraggia l'esercizio moderato e il contatto sociale. Invece per coloro che non possono uscire frequentemente, i pesci rimangono un'ottima alternativa, perché richiedono poca manutenzione e hanno un valore terapeutico.