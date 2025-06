Federica Nargi e il libro per le vacanze, Matri la prende in giro  

L'estate 2025 non sarà fatta solo di sole e mare per Federica Nargi ma anche di tanta lettura. Una svolta che sembra aver stupito anche il compagno Alessandro Matri che ha ritratto l'ex Velina di Stricia la notizia intenta a leggere l'ultimo libro acquistato in libreria. "Ma non sarà che stai leggendo troppo?", chiede l'ex calciatore nel breve filmato. La Nargi non risponde ma sembra molto assorta dal volume che ha tra le mani. Si tratta di Profondo come il mare, leggero come il cielo di Gianluca Gotto.

Il libro che sta leggendo Federica Nargi

In questo saggio, l'autore condivide il suo viaggio interiore, raccontando come gli insegnamenti buddisti lo abbiano aiutato a superare momenti difficili e a trovare la serenità. L'opera offre consigli pratici e riflessioni su come coltivare la consapevolezza, accettare il cambiamento e vivere in modo più leggero e appagante. Il titolo stesso riflette la dualità del percorso di crescita personale che l'autore propone: la necessità di scavare in profondità dentro di sé per trovare la saggezza e la leggerezza necessaria per affrontare la vita.

Dove vanno in vacanza Federica Nargi e Matri

Anche quest'anno Federica Nargi e Alessandro Matri hanno scelto le Baleari per le loro vacanze al mare. In questi giorni si trovano sull'isola di Minorca, ma non è esclusa una tappa a Formentera, definita più volte il loro posto del cuore. Qui Federica e Alessandro hanno trascorso la prima vacanza insieme e qui tornano ogni estate con le loro bambine Sofia e Beatrice. Qui molto probabilmente la coppia convolerà a nozze sebbene al momento non ci sia una data ufficiale all'orizzonte. Nonostante le numerose speculazioni degli ultimi anni, i diretti interessati hanno chiarito che il matrimonio non è una priorità, anche se non lo escludono in futuro.