Troppe docce in estate fanno male, gli esperti svelano il numero perfetto

Nel mezzo di un'ondata di calore e con le temperature che non si abbassano mai, molte persone ricorrono alle docce frequenti come via di fuga. Rinfrescarsi con l'acqua più volte al giorno sembra una soluzione rapida ed efficace per affrontare il colpo di calore, ma fare la doccia due o tre volte al giorno fa davvero bene? Secondo gli esperti, no. Il motivo è presto detto: può danneggiare la salute della nostra pelle, poiché ogni doccia provoca la perdita di circa il 25% della sua idratazione naturale.