Addio stress: ecco il gesto da fare con il partner prima di andare a letto  

Le relazioni non sono facili, troppo spesso sono fonte di stress. La comunicazione è fondamentale, ma lo sono anche il rispetto e la fiducia. E ci sono anche tanti piccoli dettagli che possono rendere la vita di coppia più felice, ad esempio questo gesto essenziale che riduce lo stress e calma prima di andare a letto. Si distingue per la sua semplicità ed è citato in uno studio condotto dallo psicologo Josh Novak e dalla ricercatrice sullo sviluppo cognitivo Kaleigh Miller dell'Università di Auburn (USA). Questa ricerca, pubblicata sul Journal of Social and Personal Relationships, ha concluso che le coppie che si coccolano prima di andare a dormire hanno l'umore migliore, livelli di stress più bassi e si sentono più sicure nella loro relazione. Dopo aver analizzato le abitudini di diverse coppie, hanno concluso che iniziare la serata coccolandosi, indipendentemente da ciò che accade dopo (che la vicinanza porti al rapporto sessuale o che la coppia finisca per dormire dalla propria parte del letto), genera benefici psicologici.