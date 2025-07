Abbracciare i cani a volte è sbagliato, ecco il gesto che li fa sentire amati per davvero

Un addestratore cinofilo svela il gesto più efficace per dimostrare affetto al vostro animale domestico e non è quello che immaginate. Sebbene abbracciare sia un atto emotivamente carico per gli esseri umani, lo stesso non è necessariamente vero nel mondo canino. Secondo Philip Legood, psicologo e addestratore cinofilo, molti cani interpretano gli abbracci come una forma di restrizione o addirittura una minaccia . Legood afferma che "anche se noi troviamo confortante abbracciarli, loro potrebbero sentirsi a disagio o stressati". Questo equivoco è comune, soprattutto tra i bambini, che spesso abbracciano i loro animali domestici con entusiasmo senza percepire alcun segno di disagio. Ecco perché è fondamentale imparare a leggere il linguaggio del corpo dei nostri cani per comprendere quando una dimostrazione di affetto viene mal interpretata.

Segnali che indicano che il cane non apprezza il contatto fisico

Sebbene ogni cane sia diverso, ci sono alcuni comportamenti che possono indicare disagio durante un abbraccio. Ecco alcuni dei più comuni: rigidità corporea o tensione muscolare, orecchie abbassate, leccarsi le labbra senza apparente motivo, mostra i denti con discrezione, alza una zampa in segno di disagio. D'altra parte, quando un cane è felice e rilassato, di solito ha una postura rilassata, la coda che scodinzola, un'espressione facciale calma e orecchie dritte o neutre. Riconoscere queste differenze è fondamentale per una relazione armoniosa.

Questo è il trucco più semplice per rendere felice un cane

Secondo Legood, il gesto più efficace e semplice per far sentire amato il tuo cane non ha nulla a che fare con abbracci o carezze forzate. Ciò che lo riempie davvero di entusiasmo e benessere è esplorare nuovi luoghi. "Cambiare la loro routine e portarli a fare una passeggiata in un posto diverso è un'esperienza sensoriale fantastica per loro. Cercate di non percorrere lo stesso percorso ogni giorno", ha spiegato l'esperto. Grazie al suo olfatto altamente sviluppato, ogni nuovo ambiente rappresenta un universo di profumi da scoprire. Anche una breve passeggiata in un parco diverso può trasformarsi in un'avventura indimenticabile per il tuo cane. Questa attività migliora il suo umore e contribuisce al suo equilibrio fisico ed emotivo.