Secondo un recente studio pubblicato dalla Direzione generale della ricerca degli studi, della valutazione e delle statistiche (DREES) in Francia, l'aspettativa di vita di uomini e donne è aumentata in modo esponenziale dal 2008. Oltralpe l'età pensionabile è di 64 anni e per le donne l'aspettativa di vita può essere estesa fino a 13 anni senza gravi problemi di salute. Per gli uomini, l'età è ridotta a 10,5 anni, senza limitazioni significative. Questa età corrisponde agli anni di autonomia di cui una persona gode. Dal 2008 la percentuale di autonomia delle donne è aumentata dal 44,7% al 50,4 %. Per gli uomini l'aumento è stato più significativo, dal 47,7% al 52,9%. I miglioramenti dello stile di vita vanno dal seguire una dieta mediterranea e l'attività fisica quotidiana all'evitare l'isolamento sociale. Un sonno adeguato e un apprendimento stimolante sono essenziali per aumentare l' aspettativa e la qualità della vita.