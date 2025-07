Dimenticate ostriche e champagne: svelati i 5 cibi migliori per avere del sesso fantastico  

Anice

Già ai tempi dei Greci e dei Romani, i semi di anice venivano succhiati per i loro effetti stimolanti, e in Oriente è comunemente usato come trattamento naturale contro l'impotenza e come essenza di iniziazione per gli sposi novelli. Inoltre, i suoi piccoli semi aromatici sono alla base del Pernod, una bevanda francese divenuta popolare in Europa nel XIX secolo e nota per i suoi effetti afrodisiaci. Se non piace l'idea di leccare una caramella all'anice o di sentire il bruciore in gola dopo averla bevuta direttamente dalla bottiglia, si può preparare un dessert fatto in casa con un pizzico di anice come tocco finale. Perfetto per una cena romantica e ad alto tasso erotico.

Zenzero

Tra le numerose proprietà dello zenzero (dalla cura del raffreddore alla prevenzione delle malattie cardiovascolari) c'è quella di aiutare a migliorare l'impotenza sessuale negli uomini e ad aumentare la libido femminile. Essendo un antidepressivo naturale a cui sono stati attribuiti anche benefici come l'alleviamento del mal di testa e delle vertigini e la facilitazione della digestione, cospargerne un po' sui piatti sarà sicuramente un'ottima idea per mantenersi in forma e aumentare il desiderio sessuale.

Liquirizia

È stato dimostrato che la liquirizia stimola i livelli di estrogeni nelle donne, aumentandone la libido, ma anche negli uomini: a quanto pare, soprattutto la varietà nera, aumenta l'afflusso di sangue al pene, facilitandone l'erezione.

Miele

C'è un motivo per cui chiamano il viaggio di nozze "luna di miele". Questa dolcezza naturale è considerata afrodisiaca grazie al suo alto contenuto di minerali e vitamine B e C , che aumentano la produzione di ormoni sessuali, aumentando i livelli di testosterone nel sangue entro pochi minuti dal consumo. Inoltre, una volta consumato, entra rapidamente nel flusso sanguigno e i suoi effetti stimolanti si manifestano quasi immediatamente. Mescolato con lo zenzero, soprattutto nei paesi arabi, viene utilizzato come rimedio naturale contro la stanchezza sessuale. In Messico, invece, il miele vergine, non purificato e non raffinato, è un antidoto popolare per gli uomini che soffrono di impotenza, e in passato alcuni aborigeni boliviani usano il poque (il residuo del miele selvatico) per combattere l'infertilità sia negli uomini che nelle donne.

Spinaci

Le verdure a foglia verde non solo fanno bene alla salute, ma aiutano anche a migliorare la vita sessuale. È chiaro che Braccio di Ferro, oltre ad essere forte, deve aver reso Olivia molto felice, perché mangiare spinaci aiuta ad aumentare e regolare la libido. Gli spinaci contengono alti livelli di magnesio, un minerale essenziale per la produzione di testosterone. In più sono ricchi di antiossidanti come le vitamine A, C ed E, e il loro consumo aiuta a prevenire il rischio di sviluppare tumori negli organi riproduttivi maschili e femminili. Agli spinaci sono stati inoltre attribuite proprietà benefiche per migliorare la fertilità.