Il trucco del cubetto di ghiaccio sulla nuca per combattere ansia e stress

È normale che le persone vivano momenti di stress o ansia a causa delle giornate frenetiche che affrontano. Tuttavia, quando questa situazione non viene tenuta sotto controllo, non solo porta ad attacchi di panico , ma genera anche angoscia e paura dovute all'incertezza su come affrontare il tutto. Esiste un semplice trucco che può rivelarsi molto utile per fermare questo tipo di problema: strofinare un cubetto di ghiaccio sulla nuca, come rivelato da Alicia McDonald, una terapista specializzata in questo tipo di situazioni. "Quando si ha un attacco di panico, si può tenere un cubetto di ghiaccio tra le mani o strofinarlo sulla nuca . La sensazione di freddo è molto efficace per porvi fine, poiché stimola il nervo vago, che a sua volta induce il corpo ad avviare il processo di rilassamento", ha spiegato.

Come calmare l'ansia, il rimedio del cubetto di ghiaccio

Questo metodo del cubetto di ghiaccio sulla nuca, noto anche come "cold reset", stimola il nervo vago, un canale chiave del sistema nervoso parasimpatico. Applicato sulla nuca, produce un immediato effetto di rilassamento, abbassando la frequenza cardiaca e diminuendo i livelli di cortisolo. Il trucco è semplice: bisogna avvolgere un cubetto di ghiaccio in un panno e posizionarlo alla base del collo per 30-60 secondi. Ideale per i momenti di ansia, prima di andare a letto o per ricaricare le batterie durante la giornata lavorativa. In alternativa si può immergere il viso in acqua fredda per 30-60 secondi.

I benefici del freddo contro ansia e stress

L'esposizione al freddo aiuta a ridurre la produzione di cortisolo, l'ormone associato allo stress, e abbassa la frequenza cardiaca, creando una sensazione di calma, particolarmente utile durante gli attacchi di panico. La pratica regolare di queste tecniche può aumentare il rilascio di endorfine, serotonina e dopamina, ormoni legati al benessere, che migliorano l'umore e la resilienza emotiva. Il ghiaccio favorisce una maggiore concentrazione e presenza nel momento, riducendo i pensieri intrusivi e aiutando a gestire meglio le situazioni difficili della vita quotidiana.