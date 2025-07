I 4 errori che causano più guasti all'auto in estate

L'estate è una delle stagioni più impegnative per le nostre auto . Le alte temperature, i lunghi viaggi e l'uso più frequente dei veicoli mettono a dura prova la meccanica. Ma dei guasti che si verificano in questi mesi potrebbero essere facilmente evitati. Non parliamo solo del controllo dell'olio o dei freni, che sono raccomandazioni piuttosto note, ma anche di altri aspetti altrettanto importanti che spesso trascuriamo. La verità è che la maggior parte degli automobilisti, per ignoranza o eccesso di sicurezza, trascura alcune procedure di manutenzione di base che, in estate, possono trasformarsi in vere e proprie grane.

1. Trascurare il sistema di raffreddamento

Uno dei guasti più comuni in estate riguarda il sistema di raffreddamento del motore, eppure rimane uno dei più trascurati dalla maggior parte degli automobilisti. A metà luglio o agosto, il caldo sottopone il motore a condizioni molto più impegnative. Se il sistema di raffreddamento non è in buone condizioni, il rischio di surriscaldamento aumenta. Dunque, se non si controlla il livello del liquido di raffreddamento, la sua qualità o le condizioni del radiatore e della ventola, si rischia un grave guasto al motore. Il calore eccessivo può deformare i componenti, fondere le guarnizioni o persino causare la rottura completa del blocco motore. Per questo bisogna controlla il livello del liquido di raffreddamento prima di partire per un viaggio. Se si nota che scende frequentemente, potrebbe esserci una perdita nel circuito. Si consiglia inoltre di cambiare il liquido di raffreddamento ogni due o tre anni, anche se non ha perso volume, poiché perde proprietà con il tempo. È inoltre consigliabile ispezionare visivamente il radiatore per assicurarsi che non sia sporco o intasato da insetti, foglie o sporcizia, che ne riducono l'efficacia.

2. Non prestare attenzione alle condizioni degli pneumatici

Le alte temperature rendono l'asfalto molto più caldo del normale, e questo ha un impatto diretto sulle ruote. Se gli pneumatici sono usurati, sgonfi o vecchi, le probabilità di scoppio aumentano significativamente, soprattutto quando si viaggia ad alta velocità in autostrada o in superstrada. Inoltre, non bisogna guardare solo la profondità del battistrada (che dovrebbe essere di almeno 1,6 mm, anche se è consigliabile sostituirli prima che scendano sotto i 3 mm), ma anche la data di fabbricazione. Gli pneumatici invecchiano nel tempo, anche se non hanno percorso molti chilometri. La gomma che ha più di cinque anni può iniziare a perdere elasticità e aderenza, un fenomeno che peggiora con il caldo.

3. Dimenticare l'aria condizionata

Ilsistema di climatizzazione richiede una manutenzione periodica. Uno dei motivi principali per cui un condizionatore smette di raffreddare è la mancanza di gas refrigerante. Questo gas non viene "esaurito", ma può essere gradualmente perso attraverso microperdite nei collegamenti. Pertanto, se si nota che il sistema non raffredda più bene come prima, probabilmente è necessario un rabbocco. Non è un'operazione costosa, ma non ricaricarlo può danneggiare altri componenti, come il compressore, con conseguenti costi aggiuntivi. Spesso, poi, sporco o umidità si accumulino nei condotti, il che non solo riduce l'efficienza, ma può anche causare odori sgradevoli o persino la proliferazione batterica. La soluzione è semplice: controllare il filtro abitacolo e sostituirlo una volta all'anno.

4. Ignorare la batteria

Le alte temperature accelerano l'evaporazione dell'elettrolita contenuto nelle batterie, soprattutto in quelle più vecchie. Questo ne causa il deterioramento più rapido e la perdita della capacità di carica. Inoltre, i lunghi viaggi con aria condizionata, radio, GPS e altri dispositivi connessi accesi si aumenta il consumo energetico e si mette a dura prova una batteria già indebolita. Se la batteria ha più di tre anni, è consigliabile farla controllare, soprattutto prima di un lungo viaggio. Altri segnali di allarme da non sottovalutare: difficoltà di avviamento, fari anabbaglianti o problemi con la chiusura centralizzata.