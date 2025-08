Se il tuo cane si lecca spesso le zampe, fai attenzione: i veterinari lanciano l'allarme

Cosa significa il frequente leccarsi le zampe da parte di un cane? Per molti proprietari, può essere un semplice gioco o un modo per mantenersi puliti, proprio come i gatti. Ma no, sono cani. E dobbiamo prestare particolare attenzione quando manifestano ripetutamente queste abitudini. Secondo i veterinari, infatti, questo comportamento ripetuto, lungi dall'essere un'abitudine, è un possibile sintomo di qualche tipo di malattia. Sono legati alla pelle dell'animale ma anche alle sue tensioni, poiché può trattarsi di un atteggiamento tipico di un cane che soffre di stress.

Cosa significa quando un cane si lecca sempre le zampe

Come sostengono gli esperti, se un cane si lecca continuamente le zampe potrebbe avere un problema di salute e per questo bisogna recarsi il prima possibile presso una clinica veterinaria per evitare che la situazione peggiori. Questa abitudine canina è solitamente legata a zone irritate che si trovano fuori dal campo visivo del proprietario, nonché a zone del corpo umide che potrebbero causare qualche tipo di fungo o perdita di pelo tra o ai lati delle dita. È anche possibile che il cane stia attraversando un periodo di stress e stia canalizzando la sua tensione leccandosi costantemente le zampe. Proprio come quando una persona si mangia le unghie o le cuticole per nervosismo, il tuo amico a quattrozampe potrebbe trovarsi in una situazione simile. In questi casi è importante considerare il tipo di routine quotidiana del cane, l'eventuale mancanza di esercizio fisico, la sua capacità di sfogare energia attraverso giochi e spazi condivisi e l'abitudine di trascorrere molto tempo da solo nel contesto domestico.

Cosa fare se il cane si lecca le zampe di continuo

Non bisogna minimizzare il problema o banalizzarlo, come se fosse solo un gioco da cuccioli. Al contrario, la consulenza dovrebbe essere immediata. Le cause possono essere molteplici e il parere dello specialista è fondamentale per stabilire una diagnosi corretta e prescrivere la terapia appropriata. Oltre alle possibilità già menzionate, queste situazioni sono anche legate a diversi processi infiammatori, come le allergie (causate da determinati alimenti o dall'ambiente in cui vive il cane) e persino ai parassiti. Tra le varie cause di questo tipo di comportamento nei cani, una delle più comuni è la dermatite atopica canina. In questi casi, l'obiettivo del veterinario è controllare i sintomi che portano l'animale a leccarsi costantemente per prevenire recidive o infezioni.