Il semplice trucco di un architetto per rinfrescare la casa senza usare l'aria condizionata

Non tutti possono permettersi di tenere accesa l'aria condizionata per ore e ore, sia per i costi energetici che per l'impatto ambientale. A tal proposito c'è un'idea interessante che è diventata virale sui social media. Leonardo Rogel, architetto e content creator, ha condiviso un metodo semplice ed efficace per rinfrescare gli spazi casalinghi in estate senza spendere un centesimo. Rogel ha spiegato che i ventilatori non raffreddano l'aria, ma la muovono e basta. Pertanto, quando le temperature sono molto elevate, il loro effetto rinfrescante si riduce notevolmente. La soluzione è abbinare il ventilatore a un asciugamano umido.

Come rinfrescare casa in estate con un ventilatore e un asciugamano

La procedura è semplice ma efficace. Consiste nell'inumidire un asciugamano e posizionarlo dietro il ventilatore. Quando l'aria passa attraverso il panno bagnato, si verifica un effetto di raffreddamento evaporativo. In altre parole, l'acqua assorbe calore dall'aria mentre evapora, riducendo la temperatura del flusso d'aria che il ventilatore proietta nella stanza. Questa tecnica, secondo l'architetto, è una versione artigianale dei raffrescatori evaporativi, dispositivi che funzionano con serbatoi d'acqua. La differenza è che in questo caso non è richiesto alcun investimento, solo un po' d'acqua e un vecchio asciugamano. E anche se non sostituisce un impianto di aria condizionata, abbassa immediatamente la temperatura di qualche grado.

Altri metodi casalinghi per rinfrescare la casa in estate senza spendere troppo

Oltre all'uso di un ventilatore con un asciugamano bagnato, Leonardo Rogel suggerisce altre semplici strategie per migliorare la temperatura in casa. Una di queste è quella di spruzzare leggermente acqua sulle pareti o sul pavimento della stanza prima di andare a letto. La successiva evaporazione aiuta a rinfrescare la stanza, soprattutto in quelle scarsamente ventilate. Un altro trucco utile, soprattutto di notte, è quello di cambiare la posizione del ventilatore e puntarlo verso la finestra. L'idea è che il ventilatore espella l'aria calda dall'interno e la sostituisca con aria più fresca dall'esterno. Questo metodo funziona meglio nelle zone in cui le temperature notturne scendono notevolmente, anche se, come sottolinea lo stesso Rogel, la sua efficacia dipenderà dalle condizioni meteorologiche locali.