Come capire se il tuo cane è stressato: i segnali da non sottovalutare

Proprio come gli esseri umani, anche i cani possono soffrire di stress. I nostri amici a quattrozampe sono esposti a diversi fattori che possono causare loro disagio: dai rumori forti, particolarmente evidenti durante le vacanze, ai cambiamenti nella routine, fino alla mancanza di stimoli adeguati. Ma i proprietari di cani dovrebbero prestare attenzione a diversi segnali, perché non è sempre facile identificare questo stress canino. Pertanto, conoscerne le cause e imparare a percepirne i segnali è fondamentale per evitare che questo squilibrio peggiori.