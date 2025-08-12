Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Come capire se il tuo cane è stressato: i segnali da non sottovalutare

Tutto quello che c'è da sapere sullo stress canino, non sempre facile da capire
Proprio come gli esseri umani, anche i cani possono soffrire di stress. I nostri amici a quattrozampe sono esposti a diversi fattori che possono causare loro disagio: dai rumori forti, particolarmente evidenti durante le vacanze, ai cambiamenti nella routine, fino alla mancanza di stimoli adeguati. Ma i proprietari di cani dovrebbero prestare attenzione a diversi segnali, perché non è sempre facile identificare questo stress canino. Pertanto, conoscerne le cause e imparare a percepirne i segnali è fondamentale per evitare che questo squilibrio peggiori.

Che cos'è lo stress canino

Lo stress nei cani può essere interpretato come una risposta difensiva a ciò che percepiscono come una minaccia. Questo comportamento è normale se scompare dopo poco tempo, ma il problema sorge quando diventa ripetitivo, poiché rischia di avere un impatto sulla salute fisica e mentale dell'animale. Lo stress non sempre innesca iperattività o nervosismo. A volte, può manifestarsi con cambiamenti nell'alimentazione o in comportamenti prima assenti. In virtù di questo è fondamentale individuare rapidamente questi segnali per evitare che il nostro amico si trovi in uno stato di allerta costante, che potrebbe portare a problemi cronici.

Le cause dello stress nei cani

  • Cambiamenti nella routine: ad esempio, cambiamenti improvvisi negli orari dei pasti o delle passeggiate. I cani tendono a essere più calmi quando conducono una vita organizzata.
  • Mancanza di esercizio: quando i cani trascorrono troppo tempo in casa, senza camminare molto, accumulano molta energia che non sanno come liberare. Possono quindi diventare iperattivi, ansiosi e persino sviluppare comportamenti violenti.
  • Troppa solitudine: se trascorrono troppe ore senza compagnia o se interagiscono troppo poco con altri animali, i loro livelli di stress possono aumentare.
  • Tensione in casa: conflitti o discussioni tra le mura domestiche possono tradursi in comportamenti nervosi.
  • Trasloco: il cane deve adattarsi a un nuovo ambiente, con suoni e odori diversi. Questo può causare insicurezza e stress.
  • Troppe punizioni: quando si sfida e si corregge troppo il cane, si può aumentare la sua ansia e insicurezza.

Come identificare lo stress canino: segnali di avvertimento

 

  • Iperattività: quando i cani compiono movimenti ripetitivi e immotivati, masticano eccessivamente determinati oggetti, si grattano eccessivamente o passano troppo tempo a leccarsi. Questi comportamenti possono essere tentativi di liberare la tensione repressa.
  • Ringhiare e abbaiare: il cane può esprimere il suo stress abbaiando o ringhiando, anche in situazioni normali, il che indica un costante stato di allerta.
  • Diminuzione della fame o cambiamenti improvvisi nelle abitudini alimentari: ad esempio, quando si rifiuta il cibo senza motivo o quando si inizia a mangiare più del solito.
  • Problemi digestivi: vomito e diarrea si verificano spesso nei cani stressati, soprattutto quando il loro stato di tensione è permanente.
  • Cambiamenti muscolari e posturali: lo stress in un animale può manifestarsi anche con rigidità corporea, orecchie tese, respiro accelerato o pupille dilatate. Questo può includere anche respiro affannoso costante o pelo rizzato.
  • Scarsa attenzione e disobbedienza ai comandi: i cani stressati possono essere poco concentrati, il che li porta a ignorare segnali che in precedenza capivano, come un richiamo o certi gesti.

Le conseguenze dello stress canino

Se lo stress diventa frequente rischia di causare problemi di salute. L'ansia cronica indebolisce il sistema immunitario, rendendo l'animale più soggetto a malattie infettive e disturbi digestivi. Inoltre, lo stress costante influisce negativamente sulla salute mentale del cane, che può sviluppare comportamenti come aggressività o persino paura nelle situazioni quotidiane. In situazioni estreme, potrebbero persino strapparsi il pelo o leccarsi eccessivamente e furiosamente.

