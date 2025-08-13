Il trucco infallibile per calmare il tuo cane usando solo un asciugamano

Quando un cane si innervosisce, sia perché qualcosa lo spaventa o perché è semplicemente sovraeccitato e ha difficoltà a tornare alla calma, spesso le persone provano diverse strategie per cercare di calmarlo. Tuttavia, esiste un trucco infallibile per calmare il tuo cane senza pensarci troppo. Non è necessario alzare la voce o arrabbiarsi con l'animale. Al contrario, usare semplicemente un asciugamano può portare pace al tuo animale domestico. Questa è l'applicazione del Metodo TTouch , un trucco semplice ed efficace basato sull'uso di un asciugamano. È dimostrato che abbassa i decibel del cane, lo calma ed è molto facile da eseguire.

Come calmare il cane: il metodo TTouch è efficace

A prima vista può sembrare sciocco perché è così semplice, ma in realtà il successo di questo metodo si basa sul modo in cui l'asciugamano che ricopre il corpo dell'animale influisce sul suo sistema nervoso. Bisogna prendere l'asciugamano o il telo da bagno e, esercitando una leggera pressione, avvolgere l'animale, generando compassione e sostegno, che alla fine contribuiranno a frenare stress e ansia. Con questa semplice mossa, il cervello del cane assimila il senso di contenimento e inizia ad acquisire maggiore sicurezza nelle sue azioni. Così facendo il desiderio di fuga lascerà il posto al desiderio di rimanere sotto la coperta del padrone, rafforzando così anche i legami emotivi e affettivi.

Il Metodo TTouch: come nasce e come applicarlo

Questo trucco è stato inventato da Linda Tellington-Jones, esperta di comportamento animale. Dopo aver condotto diverse ricerche per cercare di ridurre e controllare i livelli di ansia dei cani, ha concluso che sia l'asciugamano che il modo in cui veniva coperto durante la crisi generavano una sensazione simile a quella provata dai neonati quando i genitori li fasciano.

Di seguito alcuni consigli per applicare al meglio la tecnica TTouch:

L'asciugamano giusto: per i cani di piccola taglia, un asciugamano va bene. Per le razze più grandi, è meglio un asciugamano più grande. Il segreto è avvolgere l'animale nell'asciugamano senza stringerlo.

Applicazione: bisogna stendere l'asciugamano sulla schiena del cane, coprendo prima la parte superiore del corpo (la schiena), quindi va avvolto delicatamente intorno. Come fare? Fai scorrere le estremità dell'asciugamano sulla pancia, come per abbracciarlo. Quando incroci le estremità dell'asciugamano, esercita una leggera pressione per creare il supporto desiderato.

Adattamento: le prime volte che provi questa tecnica, il tuo cane potrebbe essere sorpreso e a disagio. Tuttavia, lo specialista consiglia di avere pazienza, poiché l'animale si abitua rapidamente. Se necessario, puoi rimuovere l'asciugamano, attendere un paio di minuti e riprovare.