Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Mescolare le bucce di cocomero con l'olio: perché è consigliato  

Nel mondo della cosmetica e della nutrizione è emersa un'alternativa che offre numerosi benefici per la salute grazie a due ingredienti inaspettati
4 min

L'anguria e l'olio vegetale sono due elementi che contengono vitamine e nutrienti che la maggior parte delle persone conosce, ma quello che pochi sanno è che le loro funzioni possono essere potenziate combinandoli. Dopo ricerche condotte da cosmetologi e nutrizionisti, è emerso che è consigliabile combinare le bucce di cocomero con l'olio. Questa miscela può essere utilizzata in diversi modi, come un tonico fatto in casa per massaggi ai capelli o al corpo. La buccia del cocomero contiene L-citrullina, che favorisce la dilatazione dei vasi sanguigni e la circolazione. Ricerche recenti indicano che la buccia di anguria contiene composti bioattivi con forti proprietà antiossidanti e antinfiammatorie . Questi elementi sono essenziali, ad esempio, per proteggere l'organismo dagli effetti dello stress. Questa miscela promette di migliorare la circolazione, apportare vitamine C, B6, potassio e citrullina e rafforzare la barriera cutanea se utilizzata come prodotto topico per viso e corpo.

Come usare la buccia dell'anguria con l'olio

1. Un tonico viso rinfrescante: bisogna far bollire le scorze di anguria, lasciar raffreddare il liquido e mescolarlo con un olio vegetale delicato. Applicare poi il composto come tonico viso per rinfrescare e idratare la pelle.
2. Un massaggio nutriente per il corpo o i capelli: in questo caso si deve mescolare la buccia lavorata con l'olio e applicarla sulla pelle o sul cuoio capelluto. Questa preparazione aiuta a migliorare la consistenza dei capelli, idratarli e ridurre la secchezza o la forfora.
3. Un frullato antiossidante: si possono aggiungere piccoli pezzi di buccia ben lavata a un frullato con frutta e altri ingredienti funzionali. Ideale per aggiungere fibre e freschezza a una bevanda naturale.

Considerando che la miscela con la scorza di anguria può essere utilizzata per scopi cosmetici, è meglio utilizzare oli vegetali leggeri, ricchi di antiossidanti e adatti all'uso topico. Tra questi: l'olio di vinaccioli, di jojoba, di mandorle, di rosa canina o extravergine di oliva. Gli esperti raccomandano di utilizzare l'olio di vinaccioli e di jojoba per l'applicazione sul viso, poiché sono i meno untuosi. Mentre per il resto del corpo è possibile utilizzare uno qualsiasi degli oli sopra menzionati.

Tutti i benefici dell'anguria/cocomero

Sono tanti e diversi i benefici dell'anguria, o cocomero che dir si voglia, con una composizione ricca di elettroliti come potassio e magnesio che aiutano a reintegrare i liquidi e a promuovere l'equilibrio corporeo a livello cellulare. Oltre alle sue proprietà idratanti, fornisce anche una quantità significativa di antiossidanti. Questi composti aiutano a proteggere il sistema cardiovascolare, prevenire l'invecchiamento cellulare e rafforzare il sistema immunitario. Senza dimenticare il noto effetto diuretico, dovuto alla sua composizione composta per il 92% da acqua: aiuta a purificare ed eliminare le tossine e i liquidi trattenuti dall'organismo, facilitando il transito intestinale e favorendo la digestione. Questo frutto è adatto a persone di tutte le età, fatta eccezione per i diabetici che devono controllarne il consumo a causa del suo indice glicemico medio-alto, che può far aumentare i livelli di zucchero nel sangue se consumato in eccesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lifestyle

Da non perdere

Cosa mangiare in spiaggia per non ingrassareAl bioparco di Roma cocomero per gli animali