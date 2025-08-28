Le 10 migliori città per viaggiare da soli nel 2025, c'è anche Roma  

Sempre più persone scelgono il viaggio in solitaria come forma di self-care e un nuovo studio di Unobravo.com svela le migliori città europee per un’esperienza significativa da soli. Secondo la Psicologa e Clinical Director, la dottoressa Valeria Fiorenza Perris, viaggiare da soli può essere un efficace "reset psicologico", aiutando a costruire fiducia in se stessi, chiarezza emotiva e resilienza attraverso l'indipendenza e l'introspezione. Che si tratti di una fuga last minute in città o di un viaggio in solitaria programmato da tempo, sempre più persone scelgono di viaggiare da sole per rallentare e riconnettersi con se stesse. Con l'11% degli italiani che pianifica un viaggio in solitaria per l'estate 2025 e un aumento del 4% rispetto allo scorso anno, la scoperta di sé e il benessere emotivo stanno diventando priorità fondamentali per chi viaggia. Per capire l’impatto sulla salute mentale del viaggiare da soli, il servizio di psicologia online Unobravo ha analizzato oltre 30 delle città più popolari d'Europa per individuare le migliori destinazioni per i viaggiatori solitari del 2025. La classifica finale tiene conto di sicurezza, convenienza, condizioni meteorologiche, attività e tasso di ritorno dei viaggiatori.