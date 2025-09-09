Usare il cellulare in bagno aumenta il rischio di contrarre una malattia nota e fastidiosa

Sono in molti ad approfittare della pausa bagno per prendere il cellulare e aggiornarsi sulle ultime notizie, controllare i social media, giocare a solitario. Sembra molto più divertente fare i propri bisogni in questo modo. Non tutti sanno, però, che così facendo aumentano le probabilità di soffrire di una condizione fastidiosa e potenzialmente dolorosa come le emorroidi , una patologia molto comune.

Cellulare in bagno, scatta l'allarme emorroidi

Uno studio condotto da un team del Beth Israel Deaconess Medical Center negli Stati Uniti, e pubblicato su PLOS One, conferma che le persone che usano lo smartphone mentre vanno in bagno hanno un rischio maggiore di emorroidi rispetto a chi non ha questa abitudine. La ricerca si è basata sulla valutazione delle abitudini intestinali di 125 partecipanti, sottoposti a colonscopia per verificare la presenza o meno di emorroidi. Dopo aver preso in considerazione ed escluso altri fattori che potrebbero essere collegati al rischio di emorroidi, come l'esercizio fisico, l'età o l'assunzione di fibre, i ricercatori hanno scoperto che i partecipanti che usavano il cellulare in bagno avevano un rischio di emorroidi superiore del 46% rispetto a coloro che non lo facevano. Inoltre, con lo smartphone trascorrevano significativamente più tempo in bagno.

La relazione tra cellulare in bagno ed emorroidi

Gli scienziati ritengono che la spiegazione più probabile di questo effetto negativo dell'uso della tecnologia mobile in bagno sia che chi guarda il telefono mentre defeca passa più tempo seduto sul water, il che aumenta la pressione sulle vene del retto e dell'ano, aumentando così il rischio di emorroidi o peggiorando i sintomi in chi ne soffre già. Data questa situazione, gli specialisti ritengono che il problema non risieda nell'uso del cellulare in sé, ma in tutte le abitudini che ci tengono incollati al water oltre il tempo strettamente necessario. Gli autori del nuovo studio ritengono che i loro risultati rafforzino il consiglio generale di lasciare i cellulari fuori dal bagno e di cercare di non impiegare più di qualche minuto per i propri bisogni.