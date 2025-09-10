Come salutare un cane nel modo migliore: "Tieni sempre la mano sotto..."

Accarezzare un cane può sembrare un gesto innocente, ma non sempre lo è. Soprattutto se l'animale non è familiare o mostra segni di disagio, il contatto può essere interpretato come una minaccia e indurre una reazione difensiva, come un morso. Per questo motivo, gli esperti insistono sul fatto che è fondamentale imparare ad avvicinarsi correttamente ai cani per evitare situazioni rischiose e, allo stesso tempo, garantire che l'interazione sia positiva sia per la persona che per l'animale.

Come salutare il cane in maniera corretta

L'addestratore cinofilo Alan Peiró ha recentemente condiviso un consiglio diventato virale sui social media. In un'intervista, ha spiegato il modo migliore per presentarsi a un cane che non si conosce: "Per salutare un cane, è meglio iniziare con il palmo della mano rivolto verso il basso e sempre sotto il suo muso". Questo gesto permette all'animale di annusare con calma e decidere se accettare il contatto. Una volta superata questa fase iniziale, Peiró consiglia di accarezzare il cane in zone sicure, come il collo. Anche se è calmo e rilassato, potete accarezzargli il muso o l'orecchio, aggiunge l'addestratore, noto per i suoi consigli pratici per i proprietari di animali domestici. L'obiettivo è trasmettere calma e rispetto, evitando movimenti bruschi o invadenti che possono causare stress.

Accarezzare un cane con cura

Il consiglio di Peiró sottolinea un'idea centrale: rispettare lo spazio del cane e osservare il suo linguaggio del corpo sono passaggi essenziali per instaurare un rapporto di fiducia. Accarezzare non è un atto automatico, ma piuttosto un processo che deve essere svolto con cura ed empatia, ricordando che ogni animale ha una propria soglia di fiducia e tolleranza.