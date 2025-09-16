Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Lavanda, il trucco per combattere l'insonnia e dormire meglio la notte

Il modo naturale e facile per calmare il sistema nervoso e facilitare il riposo, anche nei periodi di maggiore stress
Lavanda, il trucco per combattere l'insonnia e dormire meglio la notte
Relax e tranquillità per tutta la notte? È possibile grazie allo spray alla lavanda, realizzato con oli essenziali naturali al 100%. È pensato proprio per diffondere un profumo pulito e sereno, contribuendo a creare un'atmosfera rilassante e rendere la camera da letto un luogo più invitante in cui rilassarsi. Basta spruzzare a 20-30 cm sopra il cuscino o le lenzuola, respirare profondamente e lasciare che il profumo faccia il resto: in pochi secondi la lavanda profuma delicatamente, rallenta il ritmo della giornata, regola la respirazione e prepara corpo e mente a un sonno più tranquillo.

Notti insonni, come dormire meglio con lo spray alla lavanda

Lo spray rilassante alla lavanda - in commercio esistono diverse soluzioni del genere - è una formulazione aromatica studiata per migliorare la qualità del sonno tramite l'azione degli oli essenziali. Il meccanismo d'azione si basa sul legame tra sistema olfattivo e centri cerebrali che regolano l'umore. Quando inaliamo questi aromi, i recettori olfattivi inviano segnali al sistema nervoso centrale, contribuendo a diminuire i livelli di cortisolo e favorendo il rilascio di sostanze che promuovono la tranquillità. Questo processo naturale contrasta efficacemente tensione e irrequietezza, preparando corpo e mente al riposo. L'utilizzo è particolarmente indicato durante i cambi stagionali o nei periodi di stress, quando l'organismo fatica ad adattarsi a nuovi ritmi o accumula tensioni. 

